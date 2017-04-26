Среда, 26 апреля 2017

Решение о передаче Исаакиевского собора РПЦ было принято на декабрьской встрече Владимира Путина с патриархом Кириллом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к Кремлю и РПЦ.

По данным этих источников, высокопоставленные кремлевские чиновники, в частности первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, не знали о принятом решении.

Официально о разговоре Путина с патриархом по поводу Исаакиевского собора не сообщалось. Последняя официальная встреча Путина с главой РПЦ состоялась 22 ноября, когда президент поздравил патриарха с 70-летием. Кроме того, патриарх Кирилл присутствовал на оглашении послания Путина Федеральному собранию 1 декабря и на новогоднем приеме в Кремле 28 декабря.

По сведениям РБК, окончательное решение о передаче собора было принято на закрытой встрече патриарха Кирилла с петербургским губернатором Георгием Полтавченко во время визита предстоятеля РПЦ в Петербург с 17 по 19 декабря.

До встречи с Кириллом Полтавченко выступал против передачи Исаакия в ведение РПЦ. Позиция губернатора была заявлена в письме на имя главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева от 18 мая 2016 года. Полтавченко ответил на обращение митрополита Санкт-Петербургского Варсонофия к премьер-министру Дмитрию Медведеву, в котором тот просил премьера посодействовать передаче РПЦ Исаакия, собора Спаса на Крови и ряда других объектов. Полтавченко писал, что передача собора “приведет к фактической ликвидации одного из самых востребованных и посещаемых музеев Санкт-Петербурга”. Губернатор сообщил Улюкаеву, что большинство горожан Петербурга высказались против передачи соборов церкви.

Позже в четверг, однако, РИА “Новости” передало, что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков опроверг информацию РБК. Вопрос передачи собора, заверил чиновник, не относится к компетенции главы государства. “Мы неоднократно подчеркивали, что это является задачей городских властей”, – заметил он.

Между тем в середине февраля, когда процесс передачи Исаакиевского собора приостановился, ряд СМИ связывал это с тем, что Полтавченко не согласовал вопрос с Путиным.

30 декабря вышло распоряжение комитета имущественных отношений Петербурга, согласно которому Исаакиевский собор будет передан в безвозмездное пользование РПЦ сроком на 49 лет.

В январе – феврале в Петербурге прошел целый ряд протестных акций, в том числе несогласованных, против передачи здания клирикам.

28 марта городской избирком зарегистрировал инициативную группу по проведению референдума о судьбе Исаакия. Решение избиркома должно утвердить городское заксобрание, после чего организаторы референдума должны собрать в поддержку своей идеи подписи как минимум 2 процентов избирателей – 75 тысяч человек. После этого назначается дата голосования.

12 апреля СМИ сообщали, что Исаакий будет передан РПЦ 12 июля, в день апостолов Петра и Павла, а освящать собор приедет патриарх Кирилл. Источники, близкие к РПЦ и Минкульту, отмечали, что передачу собора действительно могут приурочить к церковному или церковно-государственному празднику. Но конкретная дата пока не определена, а лишь обсуждается в администрации Петербурга.

22 апреля Интерфакс сообщал, что директор музея “Исаакиевский собор” Николай Буров уходит в отставку по собственному желанию. По утверждению агенства, в заявлении Буров мотивировал свою отставку состоянием здоровья.

26 апреля Заксобрание Петербурга не стало включать в повестку пленарного заседания вопрос о проведении референдума по судьбе Исаакия. При этом юридическое управление заксобрания дало отрицательное заключение по вопросу референдума.