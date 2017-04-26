Среда, 26 апреля 2017

Судья Мосгорсуда Елена Гученкова приговорила бывшего начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД генерал-лейтенанта Дениса Сугробова к 22 годам строгого режима. Об этом сообщает Интерфакс. Также Сугробов лишен генеральского звания, а после освобождения ему в течение пяти лет запрещено работать в правоохранительных структурах.

Полицейский был признан виновным по части 3 статьи 210 (организация преступного сообщества с использованием служебного положения), пункту “в” части 3 статьи 286 (превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия) и части 3 статьи 33 – статье 304 УК (организация провокации взятки).

Как уточняет РАПСИ, Сугробову дали точно такой срок, которого запрашивал в прениях прокурор.

Одновременно с бывшим начальником ГУЭБиПК судили еще девять граждан, в том числе его покойного заместителя генерал-майора Бориса Колесникова: родственники Колесникова отказались от прекращения его преследования в связи со смертью – по нереабилитирующему основанию.

Семеро других чиновников ГУЭБиПК – Салават Муллаяров, Иван Косоуров, Виталий Чередниченко, Евгений Шерманов, Сергей Борисовский, Сергей Пономарев и Андрей Назаров – получили от 17 до 20 лет строгого режима, также с лишением офицерских званий. Бизнесмену Игорю Скакунову дали 4 года строгого режима. Колесников тоже посмертно объявлен виновным.

Никто из подсудимых вину не признал. Ранее сообщалось, что Муллаяров и Косоуров заключили досудебные соглашения с прокуратурой, причем последнему смягчили меру пресечения. Однако в дальнейшем эти сделки были расторгнуты.

Процесс проходил в закрытом режиме, поскольку дело имеет грифы “секретно” и “совершенно секретно”.

Дело против Сугробова и других фигурантов было возбуждено в феврале 2014 года. Основных подозреваемых арестовали. 16 июня 2014-го Колесников погиб, выпав из окна центрального главка СКР. По официальной версии, арестованный покончил с собой. Между тем в окружении Колесникова настаивали, что его убили.

В основном деле ГУЭБиПК, приговор по которому вынесен в четверг, был 21 эпизод, датируемый временем с ноября 2013 до февраля 2014 года. Наиболее громкий из эпизодов – провокация замначальника 6-й службы управления собственной безопасности ФСБ Игоря Демина на получение взятки.

По информации РБК, незадолго до задержания у Сугробова возник конфликт с первым замначальника УСБ ФСБ генералом Олегом Феоктистовым (в прослушанных разговорах оперативников ГУЭБиПК фигурировал под прозвищем Фикус).

Ранее были вынесены приговоры ряду других фигурантов. 10 сентября 2014 года один из фигурантов дела – бизнесмен Сергей Ласкин, заключивший досудебное соглашение с прокуратурой, – получил три года условно за пособничество в превышении полицейскими должностных полномочий. 3 декабря того же года бывший старший оперативник ГУЭБиПК Максим Назаров, также пошедший на досудебное соглашение, был осужден к пяти годам строгого режима по обвинению в провокации взятки.

27 апреля бывший замначальника управления “Б” ГУЭБиПК Алексей Боднар получил пять с половиной лет строгого режима по статьям 286 и 304 УК.

В августе 2015-го еще двух оперативников, Руслана Чухлиба и Сергея Пирожкова, осудили к четырем с половиной и четырем годам общего режима соответственно по статьям 210 и 286.