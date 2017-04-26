Среда, 26 апреля 2017

В Челябинске в квартире блогера-регионалиста Алексея Морошкина, заключенного на принудительное лечение в психбольницу, прошел обыск по делу о раскрашивании бюста Ленина в цвета украинского флага. Об этом сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на Татьяну Морошкину, мать политзека.

Обыск проводился 25 апреля. Визитеры, в числе которых были оперативники ЦПЭ, искали в квартире следы желтой и синей краски, а также компьютеры, гаджеты и литературу, однако не обнаружили ничего, что бы их заинтересовало. У Татьяны Морошкиной выясняли, кто приходит к ней в гости.

В среду полицейские посетили самого политзека в спецпсихбольнице № 1. У него также выясняли, кто его посещает. Также силовики интересовались, пользуется ли он гаджетами.

Бюст Ленина, установленный в сквере Алое поле в Челябинска, раскрашивали в цвета украинского флага дважды – в апреле и сентябре 2015 года. Первую из акций вменили некоему Ивану Гильмутдинову, ранее заключенному в СИЗО по обвинениям в других преступлениях. Он признал вину и пошел на сделку со следствием. Во второй акции подозревается Морошкин.

Дело против блогера возбудили в октябре 2015-го. Ранее сообщалось, что оно открыто по части 1 статьи 214 УК (вандализм), предусматривающей до трех месяцев ареста.

Как рассказала Татьяна Морошкина, доказательств причастности политзека к акции нет. Портретная экспертиза, проводившаяся московскими специалистами ФСБ, не подтвердила сходства блогера с гражданином, раскрашивавшим бюст. Также была организована экспертиза джинсов Морошкина. С них произвели соскоб краски. Однако результатов этого исследования в деле нет – полицейские, ведущие дознание, заявляют, что джинсы утеряны. При этом в число вещдоков включены другие джинсы политзека, изъятые уже позже.

В октябре 2016 года сообщалось, что прокуратура отказалась утверждать обвинительный акт по делу, вернув материалы в полицию для проведения дополнительного дознания. Как рассказала Татьяна Морошкина, в ноябре дело было повторно возвращено в полицию.

О первом деле Морошкина, после рассмотрения которого его и отправили в психбольницу, стало известно в сентябре 2015 года. Блогеру вменили часть 2 статьи 280.1 УК (публичные призывы к сепаратизму через интернет). Поводом к преследованию стали 12 публикаций в администрируемом Морошкиным ВК-сообществе “За сражающуюся Украину! За свободный Урал!”.

19 августа 2015-го с блогера взяли подписку о невыезде, однако тот нарушил ее, выехав сначала в Москву, а затем на Украину. Тогда он и сообщил СМИ о своем деле.

Тем не менее уже вскоре Морошкин вернулся в Россию. В ночь на 26 сентября 2015-го он был задержан в Брянске и через Москву возвращен в Челябинск. Там блогера арестовали. Первоначально он содержался в СИЗО-7 центрального главка ФСИН, неофициально контролируемом ФСБ, однако 29 октября политзека перевели в СИЗО-1 областного УФСИН.

19 ноября 2015 года судья Советского райсуда Челябинска Климент Сутягин освободил Морошкина от уголовной ответственности, признав его невменяемым, и направил его на принудлечение.

В основу решения легло заключение психэкспертизы, по итогам которой блогеру поставили диагнозы параноидная шизофрения, параноидный синдром и бред реформаторства религиозного толка. Ранее Морошкин получил известность как основатель Церкви Челябинского метеорита. Он требовал у региональных властей передать этой структуре метеорит, упавший 15 февраля 2013 года в районе озера Чебаркуль, и настаивал на постройке храма метеорита в Челябинске.

Морошкин под давлением силовиков признал вину и не стал подавать апелляционную жалобу. С 10 декабря 2015-го он содержится в спецпсихбольнице № 1. С тех пор срок его лечения дважды продлевался; последний раз – в январе нынешнего года. При этом в октябре 2016-го политзеку ужесточили условия содержания, переведя в отделение, где находятся тяжелобольные. Морошкин оказался в полной изоляции от внешнего мира.

Решение было принято по итогам психэкспертизы. Медики добивались от блогера, чтобы тот перестал считать себя политзеком, согласился с тем, что тяжело болен, и оформил инвалидность. Убежденность Морошкина в том, что его отправили в психбольницу по политическим мотивам, и отказ признавать себя больным психиатры расценили как симптом заболевания. Такая позиция, заключили они, свидетельствует, что политзек не осознает своего болезненного состояния и опасности для окружающих.

За последние месяцы, рассказала в четверг мать блогера, здоровье Морошкина ухудшилось. Она сообщила о проблемах с сердцем у 36-летнего политзека.