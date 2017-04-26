Среда, 26 апреля 2017

Лидера Партии прогресса Алексея Навального увезли в больницу с ожогом правого глаза после нападения хулигана с зеленкой. Об этом политик сообщил в своем твиттере.

Вскоре после 19:30 Навальный написал в своем блоге, что в 1-й горбольнице Москвы ему поставили диагноз “химический ожог”. “Довольно неприятная фигня – обезболить сложно, и глаз полыхает адским огнем, да еще и не открывается”, – заметил политик. Он добавил, что возвращается в офис Фонда борьбы с коррупцией.

Нападение произошло около 17:30, когда Навальный садился в машину, выйдя из офиса ФБК, расположенного в бизнес-центре “Омега-плаза” на улице Ленинская Слобода недалеко от центра Москвы. Юрист ФБК Иван Жданов опубликовал фото преступника.

Между тем полицейские, как написал функционер ФБК Руслан Шаведдинов, отказываются изымать записи внешних камер видеонаблюдения и хамят юристам фонда.

Джип Навального также пострадал. Сотрудник ФБК Георгий Албуров оценил ущерб машине, а также одежде политика в десятки тысяч рублей.

Как отметил на своей ФБ-странице начальник предвыборного штаба Навального Леонид Волков, в четверг вечером Навальный должен был выступать на Global Events Forum в Центре международной торговли. “Это первое большое публичное выступление в Москве в рамках кампании”, – написал функционер.

“В “патриотических пабликах” было много постов на тему “давайте его там встретим/обольем/побьем”, – добавил Волков. – Совершенно открыто это они писали”.

Однако из-за нападения, заключил он, выступление Навального сорвано.

Позже Волков сообщил, что камера в “Омега-плазе” “не работала именно сегодня”. “Какое совпадение”, – заметил функционер.

Это не первое подобное нападение на Навального. 20 марта его облили зеленкой в Барнауле. После нападения преступник сел в машину Nissan Qashqai с номером М656РВ22 и въехал во двор администрации Алтайского края.

Двумя днями раньше в Кемерове Навального забросали яйцами. Другая такая попытка была предпринята на следующий день в Новосибирске во время протестного митинга. Одного из нападавших демонстранты задержали.