Четверг, 27 апреля 2017

Произошедшие преобразования налогового законодательства привели к тому, что в 2017-ом изменилась декларация по НДС. Она вступила в силу с марта, следовательно, отчетность за первый квартал 2017-го должна сдаваться уже согласно нововведенной редакции.

Нужно отметить три основных изменения, затронувших декларацию по НДС:

основные доработки коснулись Калининградской области, которая является специальной экономической зоной. В разделе 3 появились четыре строки – 041, 042, а также 110 и 115. Вычеты по нему же расширились строкой 185. В девятом разделе добавилась строка 035, отражающаяся только компаниями из Калининграда и области;

вычеты для капитального строительства с настоящего момента необходимо отражать в 125-ой строке третьего раздела. Более ранние версии ее имели, но затем она была убрана из-за отсутствия необходимости. Но оказалось, что она всё-таки нужна, и строку восстановили. Сделано это для того, чтобы ФСН собирала данные для проведения аналитической деятельности. Заполняется она инвесторами, которым генподрядчиками предъявлены суммы НДС, принимающиеся на вычет;

теперь новая форма декларации по ндс в 2017 году не будет ограничиваться лимитом в тысячу символов. Покупатель получает возможность вписывать номера необходимых таможенных деклараций.

Как заполняются разделы декларации?

Минимальное содержание декларации по НДС – титульный лист и первый раздел с суммой НДС. Эти данные заполняются всеми без исключения.

Раздел 2 указывает налоговый агент по НДС. Если у него не один клиент – заполняется по отдельности на каждого.

В третьем разделе отражаются операции, облагающиеся ставками 10%, 18% или же согласно расчетным ставкам 10/110 и 18/118.

Разделы с четвертого по шестой заполняются экспортерами.

В разделе 7 – компании, имевшие в отчетном периоде деятельность, не облагающуюся НДС.

Назначение восьмого раздела – данные, содержащиеся в книге покупок.

Девятый раздел нужен для информации, отображенной в книге продаж.

Разделы 10 и 11 для посредников: агентов, экспедиторов, застройщиков и т.п., которые в доходах учитывают только посреднические услуги.

В 12 разделе данные указывают компании с упрощенным налогообложением и ЕНВД.

Стоит обратить внимание на то, как отразить расходы на ликвидацию аварий. Самортизированные основные средства не приносят компании дохода, и их ремонт не является целесообразным. Поэтому организация имеет возможность списать их с учета и не отображать в декларации.