Вторник, 25 апреля 2017

Бывшего политзека Ильдара Дадина оштрафовали на 15 тысяч рублей за одиночный пикет 2 апреля у здания ГУ МВД на Петровке. Об этом сообщает ТАСС.

Тверской райсуд Москвы признал Дадина виновным в совершении административного правонарушения по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения пикетирования).

2 апреля Дадин участвовал в одиночных пикетах, проводившихся у здания ГУ МВД на Петровке в защиту задержанных на антикоррупционной акции 26 марта. Полиция забрала в ОВД “Тверской” Дадина, Сергея Ожича, Юлию Успенскую и еще несколько человек. На Дадина, Ожича и Успенскую в отделе полиции составили административные протоколы по части 5 статьи 20.2 КоАП. Кроме того, всех троих пытались допрашивать следователи СКР по недавно возбужденному делу о “призывах к массовым беспорядкам” и вручили им повестки на допрос. Остальных задержанных отпустили из ОВД без протоколов

10 марта Дадина задержали, когда он стоял в одиночном пикете у здания ФСИН в Москве на Житной улице. Это произошло после того, как активист отказался показать полицейским паспорт.

Дадин был первым и пока единственным осужденным по статье 212.1 УК (неоднократные нарушения на митингах). 7 декабря 2015 года судья Басманного райсуда Москвы Наталия Дударь приговорила Дадина к трем годам общего режима (

ВИДЕО). 31 марта 2016-го судья Мосгорсуда Наталья Борисова, рассмотрев апелляционную жалобу Дадина, сократила ему срок до двух с половиной лет (

ВИДЕО). Мосгорсуд и Верховный суд отклонили кассационные жалобы на приговор.

10 февраля было опубликовано постановление Конституционного суда с требованием пересмотреть решения по делу Дадина. Кроме того, КС указал, что приговор к лишению свободы по статье 212.1 УК возможен лишь в том случае, если действия, которые инкриминируются обвиняемому, “повлекли за собой утрату публичным мероприятием мирного характера, причинение существенного вреда конституционно охраняемым ценностям”. Суд обязал Госдуму внести в статью 212.1 соответствующие коррективы.

В связи с этим решением защита Дадина 13 февраля подала в ВС надзорную жалобу на приговор активисту. 22 февраля президиум ВС постановил освободить Дадина. За активистом признано право на реабилитацию.