Вторник, 25 апреля 2017

Директор Левада-центра Лев Гудков назвал “неумной реакцией” обвинения в ангажированности после публикации исследований рейтинга Дмитрия Медведева, сообщает Фонтанка.Ру. Гудков ждет извинений от пресс-секретаря премьер-министра Натальи Тимаковой.

“Я видел эти комментарии. Лучше всего им извиниться перед нами за лживое утверждение, что это “политический заказ”. Исследование было проведено в инициативном порядке. За наш счет. Никто нам его не заказывал. О заказе сказала Тимакова. Вот так реагировать – это довольно неумная позиция, как мне кажется. Впрочем, такая позиция характерна для всего нынешнего руководства. Не разбор по существу, не реакция на проблемы, которые возникают в обществе, а отмахивание от них. Это не признак серьезного политического руководства. Поменьше бы демагогии, побольше бы серьезного анализа”, – сказал Гудков.

“Такого рода исследования мы ведем постоянно и по отношению к Медведеву с начала его избирательной кампании (имеется в виду президентская кампания 2008 года. – Ред.)”, – отметил директор Левада-центра. Гудков подчеркнул, что рейтинг премьер-министра снижается “очень давно”. “Продолжается кризис, люди устали от санкций, падения доходов и бесперспективности ситуации”, пояснил социолог. По мнению Гудкова, Медведев “в этом плане удобная фигура для канализации раздражения и недовольства, в качестве не самостоятельного политика, а тени Путина”.

В среду Тимакова назвала “политически ангажированными” результаты опроса. “Председатель правительства не придает особого значения данным соцопросов, особенно проведенных Левада-центром по вполне определенному политическому заказу”, – сказала представитель Медведева.

В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что данные соцопросов отличаются определенной волатильностью, поэтому исследование Левада-центра требует анализа. “Работа правительства сложна, правительство несет на себе груз принятия многих решений, связанных с оперативным управлением, и конечно, здесь определенная волатильность социологических данных может иметь место. Это вполне допустимо”, – сказал Песков.

Опубликованные утром результаты проведенного 7–10 апреля опроса Левада-центра, свидетельствуют, что 45 процентов респондентов в той или иной мере поддерживают отставку Медведева с поста премьер-министра. Против отставки высказалась треть опрошенных. При этом 23 процента не имеют позиции по этому вопросу.

В очередной раз зафиксировано снижение доверия к действующему премьеру. В апреле лишь три процента опрошенных заявили, что они “полностью доверяют” Медведеву. В июле прошлого года такой ответ дали 14 процентов респондентов, в декабре – 9. “В основном не доверяют” главе правительства треть опрошенных. Возросло и негативное отношение к премьеру. 9 процентов испытывают к нему “антипатию”, а 4 – “отвращение”. О симпатии к Медведеву заявили 8 процентов,

По словам социологов, падению популярности премьера способствовало расследование Фонда борьбы с коррупцией. Кроме того, респонденты приписывают Медведеву “плачевные” результаты внутренней политики.

В ходе опроса Левада-центр выяснял отношение россиян к личности Медведева. Для оценки его работы на посту премьер-министра проводятся отдельные исследования.

Проведенный с 31 марта по 3 апреля такой опрос показал, что показатель одобрения деятельности премьер-министра упал на 10 процентов. Если в феврале деятельность Медведева одобряли 52 процента опрошенных, то в марте такое мнение высказали только 42 процента. При этом Владимира Путина поддерживают 82 процента участников мартовского исследования.

3 марта вышло новое расследование ФБК “Он вам не Димон” об элитной недвижимости в России и за границей, которой пользуется премьер.

26 марта в десятках городов России прошли антикоррупционные акции. В Москве на несогласованное мероприятие вышли около 20 тысяч человек, из которых 1030 были задержаны (

ВИДЕО). Это беспрецедентное для столицы число задержаний на одном протестном мероприятии начиная с 1993 года. Более 65 задержанных отправили под административный арест.

4 апреля Медведев назвал расследование ФБК “чушью”. По мнению премьер-министра, за расследованием стоят “частные спонсоры”, чьи усилия направлены на “достижение конкретного политического результата”. 19 апреля премьер назвал расследование “абсолютно лживым продуктом политических проходимцев” и вновь отказался его комментировать.

5 сентября 2016 года Министерство юстиции включило Левада-центр в реестр “иностранных агентов”. Это было сделано в результате проверки, которую чиновники провели по доносу “Антимайдана”.