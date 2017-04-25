Вторник, 25 апреля 2017

Бывшую студентку философского факультета МГУ Варвару Караулову (Александру Иванову), осужденную за попытку присоединиться к “Исламскому государству”, этапировали в колонию ИК-1 в Вологодской области. Об этом сообщает “Открытая Россия” со ссылкой на областную ОНК.

Как сообщается, ИК-1 – небольшая колония, в которой содержатся осужденные в первый раз.

“Открытая Россия” опубликовала письмо Карауловой, которое девушка написала домой из СИЗО “Лефортово” накануне этапа. В нем содержится текст последнего слова, которое Караулова не успела произнести во время апелляции по своему делу в Верховном суде.

В письме Караулова жалуется, что ее никто не хочет услышать. “Хватит делать из меня террориста! Я уже и не знаю, как мне нужно об этом сказать, чтобы услышали, какие необходимо предоставить факты. Никто не хочет услышать, а лишь играют, как на повторе, одну пластинку. Как мне достучаться не только до судей и прокуроров, но и до некоторых СМИ, которые порой позволяют себе высказывать такое, что не предполагает и сторона обвинения”, – пишет девушка.

Караулова настаивает на своей невиновности и утверждает, что “не собиралась вступать ни в какую организацию”. По словам бывшей студентки, к возобновлению общения с молодым человеком из ИГ ее “подтолкнули сотрудники ФСБ”.

Девушка отмечает, что “все еще надеется на справедливость правосудия”. “Я знаю, что на воле пользы от меня больше”, – пишет она. “Прошу я совсем о немногом: лишь о справедливости. Справедливости и милосердии”, – заключает Караулова.

О том, что Караулову этапируют из СИЗО, 21 апреля сообщил адвокат осужденной Сергрей Бадамшин. По словам Бадамшина, первой об этом узнала мать девушки, когда пришла в изолятор отдать передачу.

22 декабря коллегия Московского окружного военного суда под председательством Александра Абабкова признала Караулову виновной по части 1 статьи 30 – части 2 статьи 205.5 УК (приготовление к участию в деятельности террористической организации). Сама Караулова вину не признала. Она настаивала, что в Сирию отправилась к любимому мужчине, а не для вступления в ИГ.

27 мая 2015 года второкурсница Караулова, увлекшаяся идеями радикального ислама,ушла из дома. По версии следствия, студентка по интернет-мессенджеру “вступила в контакт с неустановленным лицом”, чтобы примкнуть к группировке БАДР – одной из структур ИГ под командованием некоего Абдула Хакина. Как утверждается, став членом БАДР студентка “могла осуществить диверсионную деятельность на территории Сирии и Европы путем самоподрывов”. Обвинение подчеркивало, что Караулова знает иностранные языки и имеет боевую подготовку.

Договорившись с “неустановленным лицом”, говорится в деле, студентка вылетела из Москвы в Стамбул. Там ее встретили и перевезли на конспиративную квартиру в город Килис рядом с сирийской границей. 4 июня 2015 года студентку задержали в этом городе, а неделю спустя доставили в Москву.

СКР провел доследственную проверку по фактам возможного участия Карауловой в деятельности экстремистского сообщества и ее вербовки. В конце июля 2015-го ведомство отказало в возбуждении дела против студентки. После этого она сменила имя и фамилию, получив документы на имя Александры Ивановой.

Однако 23 октября того же года ФСБ возбудила против Карауловой дело о терроризме. 27-го числа ее задержали, а на другой день арестовали. С єтого момента она содержалась в СИЗО-2 центрального главка ФСИН “Лефортово”, неофициально контролируемом ФСБ.

В ноябре 2015 года, в первые недели следствия, интересы Карауловой представляли назначенные адвокаты. При этом часть допросов велась в их отсутствие. В феврале студентка отказалась от признательных показаний, данных на начальном этапе следствия. В ноябре на суде она подтвердила этот отказ.

21 декабря 2016 года в своем последнем слове у бывшая студентка попросила о снисхождении и назвала свои действия “большой ошибкой”. “Мне кажется, я уже достаточно наказана и мечтаю искупить свою вину”, – подчеркнула подсудимая. Также Караулова принесла извинения ФСБ.

22 марта Верховный суд отказался изменить приговор Карауловой. Защита просила отменить приговор Московского окружного военного суда как незаконный и необоснованный. В апелляционной жалобе подчеркивалось, что Караулова за месяц до задержания добровольно прекратила общаться с возлюбленным, тем самым добровольно отказавшись от совершения преступления.