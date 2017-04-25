Вторник, 25 апреля 2017

Представителям украинского кинорежиссера Олега Сенцова, отбывающего 20-летний срок по сфабрикованному делу о терроризме в Крыму, вручена присужденная ему премия американского ПЕН-центра “Свобода писать”. Об этом сообщается на сайте организации.

Сенцов награжден за короткометражные фильмы “Хорошо ловится рыбка-бананка” и “Рог быка” и полнометражную ленту “Гамер”.

Политзека представляли его двоюродная сестра Наталья Кочнева (Каплан), депутат Верховной рады Мустафа Найем и член Харьковской правозащитной группы Галина Койняш. Гостям церемонии показали видео о судьбе Сенцова от Евромайдана до аннексии Крыма, похищения, суда и отправки в Якутию. Кочнева привезла письмо Сенцова к гостям церемонии из ИК-1 строгого режима в Якутске. Его зачитал актер Алан Камминг.

В письме Сенцов называет тюрьму “мясорубкой человеческих судеб, попав в которую, перестаешь верить в справедливость, но не перестаешь за нее бороться”. Режиссер пишет, что “те близкие люди, которые были с тобой, то время, которое ты проводил с ними, и то тепло, которое они тебе дарили, – это и есть самое важное в жизни”.

“Когда я последний раз заезжал на Майдан, где уже начали гибнуть люди, моя мама сказала: “Зачем ты туда едешь? Ведь у тебя двое детей!” Я ответил, что именно поэтому я туда и еду – я не хочу, чтобы они жили в стране рабов. Мы тогда победили, но оказалось, что еще не до конца. И борьба продолжается, но уже без меня. А я сижу в тюрьме и, как любому заключенному, мне очень трудно отвечать на простой детский вопрос: “Папа, когда ты вернешься!”, – так завершается письмо.

Премию “Свобода писать” имени Барбары Голдсмит американский ПЕН-центр вручает начиная с 1987 года. Награду присуждают журналистам и писателям, которые столкнулись с преследованием, борясь за право свободно выражать свое мнение. Из 41 лауреата премии, находившихся в заключении на момент ее присуждения, 37 были освобождены благодаря общественному резонансу, который вызывали награждения.

29 марта на церемонии вручения кинопремии “Ника” ее лауреаты выступили в поддержку политзаключенных. Сенцова в своих выступлениях упомянули актриса Елена Коренева и режиссер Александр Сокуров.

24 декабря группа членов русского ПЕН-центра, литераторов и ученых выступила с обращением к Путину с призывом помиловать Сенцова. Под документом подписались 60 членов Русского ПЕН-центра. К ним присоединились 13 членов Вольного исторического общества, писатели Сергей Гандлевский, Людмила Улицкая, Владимир Войнович и многие другие. Всего под обращением стоит 80 подписей.

Приговор к 20 строгого режима Сенцову вынес 25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Второй фигурант дела – левый активист Александр Кольченко – получил 10-летний срок (

ВИДЕО, ОТКЛИКИ). 24 ноября того же года Верховный суд оставила приговор политзекам без изменений.

Ни Сенцов, ни Кольченко вину не признали.

В октябре 2016 года сообщалось, что российский Минюст отказал Украине в выдаче политзеков. Чиновники сослались на то, что Сенцов и Кольченко после аннексии Крыма стали гражданами России, а потому согласно российским законам даже при наличии у них гражданств других государств выдаче для отбытия сроков в эти страны не подлежат. В действительности, однако, ни Сенцов, ни Кольченко не становились гражданами России. Оба политзека неоднократно подчеркивали, что имеют только украинское гражданство.

Как сообщала Кочнева, администрация якутской ИК-1 неоднократно помещала Сенцова в ШИЗО. Между тем адвокат Дмитрий Динзе, в декабре посетивший политзека в колонии, сообщал, что у него “все нормально”. Режиссер рассказал адвокату, что за время заключения написал пять сценариев и одну повесть.