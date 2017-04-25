Вторник, 25 апреля 2017

Генпрокуратура выступает за расширение оснований для внесудебной блокировки сайтов. Об этом заявил глава ведомства Юрий Чайка, выступая с докладом в Совете Федерации, сообщает Интерфакс.

“Доступ к интернет-материалам, возбуждающим национальную рознь, оправдывающим терроризм, блокируются лишь после поступления в Роскомнадзор вступившего в силу решения суда о признании информации экстремистской, на что требуется шесть месяцев и более. Мы считаем, что такие сайты надо также блокировать во внесудебном порядке”, – сказал генпрокурор.

По словам Чайки, в прошлом году было заблокировано более тысячи интернет-ресурсов. “В 2016 году по требованиям Генпрокуратуры заблокирован доступ к 1,2 тысячи интернет-ресурсам, посредством которых распространялись идеи радикального ислама, призывы к террористической деятельности. С 18,5 тысячи сайтов удалена противоправная информация экстремистского характера”, – сказал генпрокурор.

В июне прошлого года Чайка заявил, что прокуроров субъектов Федерации необходимо наделить полномочиями внесудебной блокировки интернет-ресурсов, которые распространяют информацию о подготовке несанкционированных массовых акций. “Нами не раз поднимался вопрос о необходимости блокировки сайтов, пропагандирующих и публично оправдывающих экстремизм и терроризм. Сейчас это возможно, но лишь по судебному решению, – сказал Чайка. – Мы же настаиваем на внесудебном порядке по аналогии с уже существующей процедурой запрета призывов к экстремизму, что позволит оперативнее реагировать на эти нарушения”.

“В этих же целях предлагаем предоставить и прокурорам субъектов РФ право обращения в Роскомнадзор для внесудебного закрытия доступа к сведениям об организации массовых беспорядков, незаконных публичных акций”, – отметил Чайка. Он напомнил, что сейчас такими полномочиями обладает только генеральный прокурор и его заместители. “И пока документы поступят с мест время для предотвращения противоправных действий может быть упущено”, – заметил генпрокурор. По его словам, в Генпрокуратуре уже подготовили законодательные предложения, и эта инициатива нашла поддержку у ряда депутатов Госдумы и Совета Федерации.

Блокировкой интернет-ресурсов занимается Роскомнадзор. Ведомство в соответствии с законом о внесудебной блокировке сайтов, известным как”закон Лугового”, может по запросу генпрокурора и его заместителей блокировать в досудебном порядке сайты, содержащие “призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка”. Однако стандартная процедура блокировки подразумевает признание контента противозаконным по решению суда.

1 февраля 2014 года “закон Лугового” вступил в силу. В числе первых ресурсов, подвергшихся внесудебной блокировке за “призывы к противоправной деятельности и участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка”, оказались “Грани”. Доступ к нашему изданию в России закрыт с 13 марта 2014 года. РКН заблокировал уже более 700 зеркал “Граней”.