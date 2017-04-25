Вторник, 25 апреля 2017

Генпрокуратура объявила две зарегистрированные в Великобритании структуры Михаила Ходорковского – “Открытая Россия” и общественное сетевое движение “Открытая Россия” – “нежелательными” организациями. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Также к “нежелательным” причислен Институт современной России. Эту организацию, зарегистрированную в США, возглавляет функционер “Открытой России” Владимир Кара-Мурза-младший.

“Указанные организации осуществляют на территории Российской Федерации специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих в России выборов, признания их итогов нелегитимными, – поясняет свое решение надзорное ведомство. – Их деятельность направлена на инспирирование протестных выступлений и дестабилизацию внутриполитической ситуации, что представляет угрозу основам конституционного строя Российской Федерации и безопасности государства”.

Информацию о принятом решении Генпрокуратура направила в Минюст для включения в перечень “нежелательных” организаций, который ведет это министерство.

В ноябре 2015 года лидер организации “Защитим Россию”, бывший сенатор от Брянской области Михаил Марченко обратился в Совет Федерации с доносом, в котором предложил включить “Открытую Россию” в список “нежелательных” НПО. В апреле 2016-го первый зампред комитета верхней палаты по обороне и безопасности Евгений Серебренников назвал возможным включение “Открытой России” в “патриотический стоп-лист” организаций, ведущийся Совфедом.

Понятие “нежелательных в России” организаций было введено в законодательство в мае 2015 года, с принятием соответствующего закона. Иностранные и международные НПО, признанные “нежелательными”, не имеют права переводить в Россию деньги, реализовывать в стране программы и открывать свои представительства. Также запрещено распространение информационных материалов таких организаций.

За участие в деятельности “нежелательной” НПО предусмотрены штрафы: от 5 тысяч до 15 тысяч рублей для граждан, от 20 тысяч до 50 тысяч – для должностных лиц и от 50 тысяч до 100 тысяч для юридических лиц. Повторное привлечение по этой статье КоАП в течение года чревато уже уголовной ответственностью – в УК введена соответствующая статья 284.1. За руководство деятельностью “нежелательной” НПО в России сразу предполагается уголовная, а не административная ответственность.

Статья 284.1 УК предусматривает штраф от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере дохода обвиняемого за срок от двух до трех лет, до 360 обязательных работ, до пяти лет принудительных работ либо от двух до шести лет колонии. Поскольку максимальный срок по этой статье превышает пять лет, она относится к категории тяжких.

Иностранцам, участвующим в деятельности “нежелательной” организации, запрещается въезд в Россию.

В конце марта законодательство о “нежелательных” организациях было ужесточено – этим НПО запретили создавать в России юридические лица и участвовать в них.

Ранее “нежелательными” были признаны семь организаций. В их числе две структуры Джорджа Сороса – фонд “Открытое общество” и институт “Открытое общество”, – а также Международный республиканский институт, директором которого является сенатор США от штата Аризона Джон Маккейн.