Вторник, 25 апреля 2017

СКР завершил следствие в отношении фигурантов “дела 26 марта” Юрия Кулия и Александра Шпакова. Об этом сообщает “Медиазона” со ссылкой на адвокатов обвиняемых.

Следствие в отношении Кулия, рассказал защищающий политзека Алексей Липцер, было завершено еще на прошлой неделе. Кулий и его адвокат уже ознакомились с материалами, и теперь дело ушло в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Между тем Шпаков и представляющий его интересы адвокат “Открытой России” Сергей Бадамшин лишь приступают к ознакомлению с материалами дела.

О делах Шпакова и Кулия СКР объявил 13 апреля. При этом арестованы они были за полторы-две недели до этого.

39-летнему столяру Шпакову из подмосковных Люберец грозит до пяти лет колонии по части 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти). 26 марта Шпакова с применением насилия задержали на антикоррупционной акции в центре Москвы, куда он вышел с российским флагом. При задержании демонстранта ударили по голове дубинкой, а затащив в полицейский автобус, начали бить по почкам. Из отдела полиции пострадавшего увезли на скорой. Зафиксировав в больнице ссадины и синяки, он ушел домой.

Около 3 часов ночи 27 марта СКР явился к Шпакову с обыском, по окончании которого столяра задержали уже по уголовному делу. 28-го числа его арестовали. Политзек содержится в столичном СИЗО-5 “Водник”.

Как утверждает следственное ведомство, демонстрант дважды ударил командира 1-го батальона 2-го оперполка УМВД по Москве подполковника Валерия Гоникова. В числе свидетелей по делу – капитан и лейтенант полиции.

Сам политзек вину не признает.

28-летний актер Кулий, переселившийся в столицу из Волгограда, также был задержан на акции 26 марта. На него оформили протокол по части 6.1 статьи 20.2 КоАП (участие в несанкционированном митинге, повлекшем создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения).

4 апреля, за день до рассмотрения этого протокола в суде, Кулий был задержан после обыска и 6-го числа также арестован. Ему вменено то же обвинение, что и Шпакову, и он также содержится в СИЗО “Водник”.

Липцер вошел в дело лишь 12 апреля. До этого у Кулия был назначенный адвокат; еще до суда об аресте он убедил задержанного полностью признать вину.

Помимо показаний самого политзека обвинение основывается на показаниях “потерпевшего” омоновца, который заявил, что Кулий “схватил его за руку и тем самым причинил ему боль”, а также на скриншотах видеозаписи, которые, как отмечает Липцер, ничего не подтверждают.

Сам Кулий рассказал Липцеру, что, когда начались задержания, попытался помешать омоновцу схватить пожилого демонстранта – он положил силовику, который был в бронежилете, руку на плечо. Политзек также заметил, что сожалеет о данных ранее признательных показаниях.

Помимо Шпакова и Кулия в СИЗО находятся еще два фигуранта “дела 26 марта”. С 1 апреля арестован 32-летний Станислав Зимовец, с 13-го – 31-летний Андрей Косых. СКР сообщал, что им также инкриминирована 318-я статья УК. На днях стало известно, что Зимовец содержится в СИЗО-2 “Бутырка” в блоке для обвиняемых по статьям, предусматривающим пожизненные сроки. Между тем 318-я статья такой санкции не предполагает. В этой связи высказывались опасения, что политзеку вменили или собираются вменить 317-ю статью кодекса (посягательство на жизнь правоохранителя). Определенной информации по этому вопросу до сих пор нет, поскольку СКР до сих пор не дал независимому адвокату разрешения на встречу с арестантом.

О деле Косых не известно почти ничего, кроме того что ему вменен удар ногой в голову полицейского. Как можно предположить, именно Косых обвиняется в нападении на полицейского 2-го оперполка Евгения Гаврилова. СКР также сообщал, что этот фигурант, как и Кулий, полностью признал вину.