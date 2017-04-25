Вторник, 25 апреля 2017

В Ставрополе неизвестные оставили надпись “Предатели, вон из города” на стене здания, где размещается местный штаб лидера Партии прогресса Алексея Навального. Об этом в своем твиттере сообщает руководитель избирательной кампании Леонид Волков.

Волков заметил, что надпись появилась одновременно с нападением на блогера Илью Варламова в аэропорту Ставрополя.

Как сообщает “Медиазона” со ссылкой на самого Варламова, у входа в аэропорт блогера встретила компания из десятка молодых людей, которые “кинули торт, облили зеленкой, облили йодом, а дальше я уже не понял, началась заваруха – мне попали в глаза, я ничего не видел”. При этом участники нападения сказали Варламову: “Вали в свою Америку”.

Блогер уточнил, что нападавшие приехали на двух машинах и снимали события на видео. По словам Варламова, все происходило на глазах у полицейских, которые “очень удивились” и никого не смогли поймать.

Варламов собирается написать на участников нападения заявление в полицию, так как, по его словам, ему испортили технику.

Блогер предполагает, что нападение организовали “какие-то провластные гопники”. Варламов подчеркнул, что приехал в Ставрополь как турист и не собирался принимать участие в каких-то мероприятиях. Накануне он анонсировал посещение города в своем блоге.

Позже в паблике “ЖК “Перспективный” Ставрополь” в “Вконтакте” появилось сообщение, в котором были выложены фотографии и видеозапись “очевидца” нападения. В сообщении говорилось, что Варламова встретили не “хлебом с солью”, а “тортом, мукой и зеленкой”. “Илья Варламов считает Ставрополь городом, для жилья непригодным. Ставропольцев возмущает, с чего этот кудрявый блогер решил, что он имеет право давать какую-то оценку”, – написал автор сообщения. Он назвал Варламова “скандальным блогером” и обвинил в том, что тот “хвалит Европейские страны”,”пишет, что в России нет патриотов” и “в открытую употребляет алкогольные напитки”. Позже сообщение было удалено.

Между тем Варламов сообщил, что на него напали и и облили зеленкой второй раз за день. “Нас преследуют, таранят машину, уже напали такого бандитского вида люди. Сейчас за нами едет белая “Приора”, номер В 091 МЕ 126″, – написал блогер.

В ночь на 23 марта в Петербурге неизвестные подожгли дверь здания, в котором находится местный избирательный штаб Навального. Позже по данному факту полиция возбудила уголовное дело.

6 марта Нижнем Новгороде неизвестные залили монтажной пеной двери дома, где должен был открыться избирательный штаб Навального. Собственнику помещения предлагали прекратить сотрудничество с Навальным, а после отказа прислали сообщение, с угрозой: “уничтожили ваши двери, уничтожим и ваше помещение”. Помимо этого, участникам кампании отказали в другом помещении – зале, где должна пройти встреча с волонтерами.