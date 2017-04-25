Вторник, 25 апреля 2017

Мосгорсуд признал законным продление до 15 июля домашнего ареста бывшему главе Минэкономразвития Алексею Улюкаеву, обвиняемому в получении взятки, сообщает РАПСИ. Жалоба защиты оставлена без удовлетворения.

При этом суд частично удовлетворил ходатайство защиты о смягчении Улюкаеву меры пресечения, разрешив экс-министру утренние двухчасовые прогулки. “Разрешить покидать место содержания под домашним арестом в период с 7 часов до 9 часов”, – огласила решение судья.

12 апреля судья Басманного райсуда Москвы Наталия Дударь продлила до 15 июля срок содержания Улюкаева под домашним арестом. Срок следствия по делу продлен до 15 августа. На заседании следователь Роман Нестеров привел данные об удовлетворительном состоянии здоровья экс-министра. В ближайшие три месяца Улюкаеву планируют предъявить обвинение в окончательной редакции. Нестеров также сообщил, что в адрес органов предварительного следствия были направлены заключения по итогам проведенных фонографической и комплексной психолого-лингвистической экспертиз.

Улюкаев был задержан вечером 14 ноября 2016 года. На другой день его отправили под домашний арест. Тогда же президент Владимир Путин незаконно, без необходимого представления премьер-министра Дмитрия Медведева, уволил чиновника “в связи с утратой доверия”.

Бывшему министру вменяется часть 6 статьи 290 УК (получение взятки государственным служащим в особо крупном размере с вымогательством), предусматривающая от 8 до 15 лет колонии. Согласно фабуле дела, Улюкаев требовал от представителя “Роснефти” деньги “за законную выдачу положительного заключения и оценки” относительно покупки этой компанией государственного пакета акций “Башнефти”. В противном случае, утверждают в СКР, чиновник угрожал создать препятствия работе “Роснефти”.

1 февраля Reuters сообщил, что при передаче Улюкаеву денег в московском офисе “Роснефти” лично присутствовал глава госкомпании Игорь Сечин, который и подготовил встречу “в сотрудничестве с представителями правоохранительных органов”.

СМИ также писали, что преследование чиновника инициировал вице-президент “Роснефти” по безопасности генерал Олег Феоктистов, в прошлом первый замначальника управления экономической безопасности ФСБ. На днях стало известно, что Феоктистов ушел из “Роснефти”. По словам Сечина, он вернулся на “военную службу”.