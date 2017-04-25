Вторник, 25 апреля 2017

В Петербурге Смольнинский райсуд отказался удовлетворить ходатайство полиции об аресте активиста “Новой оппозиции” по делу о хулиганстве. Об этом сообщает “Фонтанка”.

С ходатайством об аресте активиста обращался дознаватель ГУ МВД Анатолий Ма-ни-фу. Однако судья Баева отказала дознавателю, отпустив Баринова под подписку о невыезде.

Против Баринова возбуждено дело по статье 213 УК (хулиганство). Его обвиняют в том, что утром 27 марта он “с использованием предмета с горючей жидкостью в качестве оружия” совершил поджог автомобиля “Нива” на Пролетарской площади около Смольного. Активисту до сих пор не предъявили обвинение, вину он не признает. Поджог был совершен в первый день всероссийской стачки дальнобойщиков. Объединение перевозчиков России отрицает свою причастность к инциденту.

По словам Баринова, принадлежавшая его родителям “Нива” была припаркована около дома и исчезла 20 марта. Бариновы не подавали заявления о пропаже в связи с незначительностью утраты.

24 марта в Петербурге по делу о хулиганстве прошли обыски у активистов “Новой оппозиции”. Помимо Баринова обыски проводились у Александра Расторгуева и Тимофея Петрова, их не стали задерживать.