Вторник, 25 апреля 2017

Заксобрание Петербурга не стало включать в повестку пленарного заседания вопрос о референдуме по поводу передачи Исаакиевского собора РПЦ. Об этом сообщает Интерфакс.

Внести вопрос на рассмотрение палаты “с голоса” предложил депутат от “Партии роста” Максим Резник. По его мнению, вопрос следовало рассмотреть по существу в среду, когда запланирован отчет губернатора Григория Полтавченко перед заксобранием. Предложение поддержали 11 депутатов, что недостаточно для положительного решения. Таким образом, вопрос будет рассмотрен позже.

Между тем юридическое управление заксобрания дало отрицательное заключение по вопросу референдума об Исаакии. Отмечается, что из вопроса не представляется возможным установить, о каких государственных музеях идет речь. Кроме того формулировка “при обеспечении возможности проведения в них религиозных обрядов и церемоний” не закреплена в действующем законодательстве, что порождает неопределенность.

Тем не менее, вопрос было решено вынести на пленарное заседание. Лидер фракции “Единой России” Александр Тетердинко заявил, что партия, имеющая большинство в городском парламенте, не поддержит регистрацию инициативной группы.

О передаче РПЦ здания собора, в котором сейчас расположен музей, в январе говорили как об уже решенном вопросе. Однако в середине февраля процесс был приостановлен, когда в СМИ появилась информация, что губернатор города Георгий Полтавченко не согласовал этот шаг с Владимиром Путиным.

В январе – феврале в Петербурге прошел целый ряд протестных акций, в том числе несогласованных, против передачи здания клирикам.

28 марта городской избирком зарегистрировал инициативную группу по проведению референдума о судьбе Исаакия. На голосование предполагается вынести следующий вопрос: “Согласны ли вы с тем, что относящиеся к памятникам истории и культуры федерального значения и находящиеся в собственности Санкт-Петербурга Исаакиевский собор, Спас на Крови и Петропавловский собор должны быть закреплены на праве оперативного управления за государственными музеями при обеспечении возможности проведения в них религиозных обрядов и церемоний?”.

Теперь решение избиркома должно быть утверждено городским заксобранием. Если депутаты проголосуют за, инициативной группе предстоит за месяц собрать в поддержку своей идеи подписи как минимум 2 процентов избирателей – 75 тысяч человек. После этого назначат день голосования.