“Дело 26 марта”: апелляцию на арест фигуранта Зимовца рассмотрели втайне от адвоката
Мосгорсуд рассмотрел апелляцию на арест фигуранта “дела 26 марта” Станислава Зимовца втайне от независимого адвоката Светланы Сидоркиной. Об этом со ссылкой на юриста сообщает ОВД-Инфо.
На сайте суда, рассказала Сидоркина, в списке рассматриваемых 26 апреля дел заседание по жалобе Зимовца не значилось. Между тем в 15 часов карточка появилась; в ней значилось, что слушания уже прошли и решение по апелляции вынесено. Каково это решение, адвокату не известно, говорится в публикации.
Между тем агентство “Москва” передает, что отправку политзека в СИЗО апелляционная инстанция подтвердила.
У Сидоркиной есть подписанное соглашение о представлении интересов Зимовца, и она подала в СКР заявление о вступлении в дело. Несмотря на это, ведомство не поставило ее в известность о заседании. В понедельник сообщалось, что СКР до сих пор не дал некоему независимому адвокату разрешения на встречу с Зимовцом в СИЗО. Как можно предполагать, речь шла также именно о Сидоркиной.
Тогда же стало известно, что Зимовец содержится в московском СИЗО-2 “Бутырка” в блоке для обвиняемых по статьям УК, предусматривающим пожизненные сроки. Между тем, как следует из карточки апелляционной жалобы, рассмотренной в среду, Зимовцу вменена часть 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти), санкция которой составляет лишь до пяти лет колонии.
В этой связи высказывались опасения, что Зимовцу уже вменили или готовятся вменить также статью 317 УК (посягательство на жизнь правоохранителя), которая как раз и предполагает срок вплоть до пожизненного или смертную казнь. “Дело 26 марта” первоначально было возбуждено именно по этой статье; статьи 318 и 213 (хулиганство) добавили в дело несколько позже.
В среду ОВД-Инфо сообщило, что члены ОНК дважды являлись в “Бутырку” для встречи с Зимовцом, однако оба раза не застали его в камере. Один раз фсиновцы заявили, что политзека вывезли на заседание в Мосгорсуд, второй раз – что он находится на следственных действиях.
Зимовцу 32 года. Он приезжий из Волгограда; в 2015-м окончил Волжский гуманитарный институт – филиал Волгоградского университета. Придерживается националистических взглядов. Подписан на оппозиционные паблики, в том числе “Артподготовку” Вячеслава Мальцева.
26 марта Зимовец был задержан на антикоррупционной акции в центре Москвы. “Пока загребали, неплохо попинали мамоновцы (так. – Ред.), но было круто)))”, – прокомментировал он акцию в описании своей ВК-страницы. 28-го числа Зимовца оштрафовали по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичного мероприятия).
Последний раз в свой аккаунт во “Вконтакте” оппозиционер заходил рано утром 30 марта. Два дня спустя, 1 апреля, судья Басманного райсуда Москвы Галина Грабовская (Демидович) отправила его в СИЗО на срок до 30 мая.
У родителей Зимовца в Волгограде прошел обыск. Причину его местные полицейские не сообщили, заметив лишь, что оппозиционер задержан в связи с акцией в Москве. Родители политзека начали обзванивать столичные отделы полиции, однако никакой конкретной информации им там не дали – вместо этого силовики угрожали им уголовной ответственностью за дачу ложных показаний.
Согласно фабуле дела, 26 марта недалеко от Пушкинской площади Зимовец бросил кирпич в спину силовику из Росгвардии. После этого, заявляет следственное ведомство, он “скрылся в толпе, переоделся с целью конспирации”, а затем с травматическим пистолетом вернулся на место событий, “продолжая провоцировать присутствующих на незаконные действия”.
Как можно предположить, вину Зимовец не признает. Во всяком случае, СКР о даче политзеком признательных показаний не писал. Точно так же он не сообщал о признании вины фигурантом Александром Шпаковым, который действительно отвергает обвинение. С другой стороны, информация ведомства о признательных показаниях еще одного обвиняемого – Юрия Кулия – в дальнейшем подтвердилась.