Вторник, 25 апреля 2017

Мосгорсуд рассмотрел апелляцию на арест фигуранта “дела 26 марта” Станислава Зимовца втайне от независимого адвоката Светланы Сидоркиной. Об этом со ссылкой на юриста сообщает ОВД-Инфо.

На сайте суда, рассказала Сидоркина, в списке рассматриваемых 26 апреля дел заседание по жалобе Зимовца не значилось. Между тем в 15 часов карточка появилась; в ней значилось, что слушания уже прошли и решение по апелляции вынесено. Каково это решение, адвокату не известно, говорится в публикации.

Между тем агентство “Москва” передает, что отправку политзека в СИЗО апелляционная инстанция подтвердила.

У Сидоркиной есть подписанное соглашение о представлении интересов Зимовца, и она подала в СКР заявление о вступлении в дело. Несмотря на это, ведомство не поставило ее в известность о заседании. В понедельник сообщалось, что СКР до сих пор не дал некоему независимому адвокату разрешения на встречу с Зимовцом в СИЗО. Как можно предполагать, речь шла также именно о Сидоркиной.

Тогда же стало известно, что Зимовец содержится в московском СИЗО-2 “Бутырка” в блоке для обвиняемых по статьям УК, предусматривающим пожизненные сроки. Между тем, как следует из карточки апелляционной жалобы, рассмотренной в среду, Зимовцу вменена часть 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти), санкция которой составляет лишь до пяти лет колонии.

В этой связи высказывались опасения, что Зимовцу уже вменили или готовятся вменить также статью 317 УК (посягательство на жизнь правоохранителя), которая как раз и предполагает срок вплоть до пожизненного или смертную казнь. “Дело 26 марта” первоначально было возбуждено именно по этой статье; статьи 318 и 213 (хулиганство) добавили в дело несколько позже.

В среду ОВД-Инфо сообщило, что члены ОНК дважды являлись в “Бутырку” для встречи с Зимовцом, однако оба раза не застали его в камере. Один раз фсиновцы заявили, что политзека вывезли на заседание в Мосгорсуд, второй раз – что он находится на следственных действиях.

Зимовцу 32 года. Он приезжий из Волгограда; в 2015-м окончил Волжский гуманитарный институт – филиал Волгоградского университета. Придерживается националистических взглядов. Подписан на оппозиционные паблики, в том числе “Артподготовку” Вячеслава Мальцева.

26 марта Зимовец был задержан на антикоррупционной акции в центре Москвы. “Пока загребали, неплохо попинали мамоновцы (так. – Ред.), но было круто)))”, – прокомментировал он акцию в описании своей ВК-страницы. 28-го числа Зимовца оштрафовали по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичного мероприятия).

Последний раз в свой аккаунт во “Вконтакте” оппозиционер заходил рано утром 30 марта. Два дня спустя, 1 апреля, судья Басманного райсуда Москвы Галина Грабовская (Демидович) отправила его в СИЗО на срок до 30 мая.

У родителей Зимовца в Волгограде прошел обыск. Причину его местные полицейские не сообщили, заметив лишь, что оппозиционер задержан в связи с акцией в Москве. Родители политзека начали обзванивать столичные отделы полиции, однако никакой конкретной информации им там не дали – вместо этого силовики угрожали им уголовной ответственностью за дачу ложных показаний.

Согласно фабуле дела, 26 марта недалеко от Пушкинской площади Зимовец бросил кирпич в спину силовику из Росгвардии. После этого, заявляет следственное ведомство, он “скрылся в толпе, переоделся с целью конспирации”, а затем с травматическим пистолетом вернулся на место событий, “продолжая провоцировать присутствующих на незаконные действия”.

Как можно предположить, вину Зимовец не признает. Во всяком случае, СКР о даче политзеком признательных показаний не писал. Точно так же он не сообщал о признании вины фигурантом Александром Шпаковым, который действительно отвергает обвинение. С другой стороны, информация ведомства о признательных показаниях еще одного обвиняемого – Юрия Кулия – в дальнейшем подтвердилась.