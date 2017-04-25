Вторник, 25 апреля 2017

В Бурятии истребитель МиГ-31 потерпел крушение в районе испытательного полигона. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Минобороны.

“26 апреля в 12:05 МСК при выполнении планового учебного полета в районе полигона Телемба (Республика Бурятия) потерпел аварию истребитель МиГ-31 Восточного военного округа”, – заявили в Минобороны.

В самолете находились два летчика. Как сообщили в военном ведомстве, оба пилота катапультировались, их эвакуировали с места падения, угрозы их жизни нет. По словам источника в экстренных службах, “оба парашюта пилотов раскрылись, они приземлились”.

Как сообщается, истребитель упал на полигоне в безлюдном месте. На земле жертв и разрушений нет.

О причинах крушения ничего пока не сообщается.

МиГ-31 – двухместный сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Разработан в 1970-х годах, принят на вооружение в 1981 году. Первый советский боевой самолет четвёртого поколения. МиГ-31 предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей на любых высотах, включая предельно малые, при применении противником активных и пассивных радиолокационных помех, а также ложных тепловых целей. Группа из четырех самолетов МиГ-31 способна контролировать воздушное пространство протяженностью по фронту до 1100 км.

9 сентября 2016 года в Пушкинском районе Подмосковья разбился истребитель Су-27. Самолет входил в пилотажную группу “Русские витязи”. Пилот при этом погиб.