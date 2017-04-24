Понедельник, 24 апреля 2017

Болотник Дмитрий Бученков на слушаниях по существу своего дела, открывшихся во вторник в Замоскворецком райсуде Москвы, отказался признать вину. Об этом сообщает “Медиазона”.

Как написал в своем твиттере адвокат Бученкова Илья Новиков, в обвинительном заключении, которое огласила помощник замоскворецкого межрайонного прокурора Екатерина Апухтина, среди прочего говорится, что один из полицейских, проходящих по делу потерпевшими, “получил вывих двух зубов”.

Апухтина выступала обвинителем и в процессе болотника Максима Панфилова, которого 29 марта отправили на принудительное лечение в психбольницу.

После того как Бученков ответил на вопрос судьи Ларисы Семеновой об отношении к обвинению, слушания были отложены по ходатайству самого подсудимого и адвоката Новикова. Бученков пояснил, что готов давать показания в начале судебного следствия, но для этого ему нужно время на подготовку, а кроме того, второй его адвокат Светлана Сидоркина находится в отпуске. При этом ни один из потерпевших и свидетелей на слушания во вторник не явился.

Процесс продолжится 16 мая; начало заседания в 11 часов.

Предварительные слушания по делу прошли 17 апреля. Семенова отказала защите в возврате дела в прокуратуру. Как отмечала адвокат Сидоркина, СКР отправил дело в надзорное ведомство, не рассмотрев несколько ходатайств защиты. Также Семенова отказалась допустить в дело третьего адвоката – Ильнура Шарапова. Домашний арест обвиняемого был продлен на срок 6 октября.

38-летнему доценту политологии и участнику анархистского движения Бученкову инкриминированы стандартные для Болотного дела часть 1 статьи 318 (применение неопасного насилия к представителю власти) и часть 2 статьи 212 УК (участие в массовых беспорядках). Согласно фабуле дела, 6 мая 2012-го на Болотной площади Бученков нападал на полицейских и переворачивал уличные туалеты. Всего ему вменено шесть эпизодов – это больше, чем у других фигурантов. Потерпевшими по делу проходят семеро: шесть полицейских и сотрудник фирмы “Экоуниверсал”.

Между тем в действительности Бученкова вообще не было на Болотной 6 мая – он лишь вечером того дня вернулся в Москву из Нижнего Новгорода. На фото в материалах дела изображен не Бученков, а другой человек, что подтверждено портретной экспертизой, которая еще в самом начале 2016 года была проведена по заказу адвоката Сидоркиной. Личность человека на фото неизвестна; в группе поддержки болотников его называют Козырек.

СКР упорно игнорирует как результаты этой экспертизы, так и свидетельские показания о пребывании обвиняемого в Нижнем Новгороде.

Бученков был задержан 2 декабря 2015 года и на другой день отправлен в московский СИЗО-5 “Водник”. Там он пробыл 15 месяцев. 2 марта нынешнего года политзека перевели из СИЗО под домашний арест.