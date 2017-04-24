Понедельник, 24 апреля 2017

Минфин США в понедельник расширил санкции против Сирии из-за зариновой атаки диктатора Башара Асада на контролируемый повстанцами город Хан-Шейхун в мухафазе Идлиб. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В список включен 271 сотрудник Сирийского научно-исследовательского центра – государственного учреждения режима Асада, которое, как утверждают в Вашингтоне, разрабатывает и производит химическое оружие и средства его доставки. Отмечается, что нынешнее решение – одна из самых масштабных санкционных мер за всю историю США.

Предыдущий раз, напоминает Минфин, санкции против Сирии были расширены 12 января нынешнего года. Тогда в список включили 18 высокопоставленных чиновников Асада, а также пять подразделений его армии. Причиной стало заключение Организации по запрещению химического оружия, установившей, что режим Асада виновен в трех атаках с применением хлора, совершенных в 2014-2015 годах.

Нынешнее решение увеличивает санкционный список более чем вдвое, отмечает Минфин. “Вводя эти санкции, – говорится в сообщении, – мы возлагаем ответственность на режим Асада и тех, кто поддерживает его, будь то прямо или косвенно, за вопиющие нарушения Конвенции о запрещении химического оружия”.

Атака на Хан-Шейхун произошла 4 апреля. На город сбросили бомбы с зарином, а также предположительно хлором. В результате налета погибли больше 80 человек, в том числе дети.

В Дамаске заявили, что самолеты Асада не применяли химоружия, а разбомбили завод и склад химических снарядов повстанцев. На таком объяснении событий в Хан-Шейхуне настаивают и в Москве.

В ночь на 7 апреля США обстреляли крылатыми ракетами базу Асада Эш-Шайрат в мухафазе Хомс, где, по данным Вашингтона, находился склад химоружия диктатора. База разрушена почти полностью. Это была самая жесткая акция США в Сирии за все шесть лет войны, продолжающейся в ближневосточной стране.

12 апреля Россия наложила вето на проект резолюции Совбеза ООН с осуждением налета на Хан-Шейхун и требованием к Асаду содействовать международному расследованию этого преступления.