Понедельник, 24 апреля 2017

Военно-воздушные силы США отправят в Эстонию американские истребители F-35. Об этом сообщает CNN.

Как утверждается со ссылкой на официальные источники, истребители F-35A в ближайшие дни отправят в Эстонию из Великобритании. Также истребителями будет усилен контингент НАТО в Румынии.

F-35 – новейший малозаметный истребитель пятого поколения, это последняя модель истребителей, используемых ВВС США. До этого в Европу отправляли такие модели американских самолетов, как F-22, F-16, F-15 и A-10.

Силы НАТО в Европе оснащают самолетами в рамках Инициативы по обеспечению безопасности европейских стран (European Reassurance). Эта военная программа была начата после аннексии Крыма в марте 2014 года.

В США заявляют, что отправка в Европу истребителей не стала реакцией на какой-то конкретный случай. “Поскольку этот самолет состоит на вооружении у нас и у наших партнеров, нам важно тренироваться вместе, чтобы создать сплоченную команду, способную защитить суверенитет союзных стран”, – сказал командующий ВВС США в Европе генерал Тод Уолтерс после прибытия истребителей F-35 в Великобританию.

21 апреля сообщалось, что за четыре дня российские военные самолеты четыре раза пролетали вблизи западного побережья США. При этом в Белом Доме такие полеты назвали законными и заявили, что они осуществляются в рамках международного патрулирования.

В январе США перебросили в Восточную Европу бронетанковую бригаду. На базы в Литве, Румынии и Болгарии прибыли 87 танков и 144 БТР и самоходных артиллерийских установок.

18 марта стало известно, что в Эстонию прибыли первые военнослужащие группы быстрого реагирования НАТО. Батальонная группа, которую разместят в стране, будет насчитывать 1200 военнослужащих.

В феврале 2016 года НАТО одобрила расширение сил реагирования в Восточной Европе. Численность сил альянса в регионе увеличили до 40 тысяч человек.