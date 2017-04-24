Понедельник, 24 апреля 2017

Главред курской газеты “Народный журналист”, экс-депутат областной думы Ольга Ли на слушаниях по существу своего дела, открывшихся во вторник в Ленинском суде Курска, отказалась признать вину в клевете на судью этого же суда Людмилу Шурову. Об этом “Граням” сообщил адвокат журналистки Роман Лызлов. Он пояснил, что обвинение “является голословным и не подтверждено доказательствами”.

Предварительные слушания по делу прошли 19 апреля. Процесс ведет судья Владимир Конорев.

В начале заседания во вторник Лызлов заявил отводы прокурору, а также самому Конореву, однако судья оба отвода отклонил. Также он отказал в разрешении вести видеозапись процесса.

Следующее заседание назначено на 3 мая, начало в 14:30. На этих слушаниях предполагается допросить “потерпевшую” судью Шурову.

Журналистке вменяется часть 1 статьи 298.1 УК (клевета на судью), предусматривающая до 360 часов обязательных работ. Согласно фабуле дела, Ли в номере “Народного журналиста” за сентябрь – октябрь 2015 года опубликовала свою статью под названием “Заявление о привлечении прокурора области Филимонова к уголовной ответственности”. В этой статье, заявляется в деле, автор оклеветала Шурову, обвинив ее “в умышленном нарушении при рассмотрении дела об административном правонарушении основополагающего принципа правосудия – принципа презумпции невиновности”.

Имеется в виду следующий фрагмент публикации: “Назовем фамилии этих “судей”. Бывший прокурор судья Ленинского районного суда Шурова, которая в ходе рассмотрения административного дела кричала, как хабалка, и признала виновной нашего коллегу еще до ознакомления с материалами дела. О ней самой, возможно уже больной в силу возраста и специфики работы, и судах под ее председательством, которые больше похожи на театр абсурда, читатели рассказывают совершенно удивительные истории”.

Дело было возбуждено после публикации журналисткой 4 марта 2016 года на YouTube обращения к Владимиру Путину. В этом обращении Ли обвинила главу государства в “преступном заговоре против собственного народа” и “пропаганде насилия”, заполнившей государственные телеканалы. Также она заявила, что проводимая Путиным внешняя и внутренняя политика привела к краху финансовой системы России и подавлению правового государства.

“Больше всего меня критиковали за то, что я не поддерживаю присоединение Крыма к России и оскорбляю Путина”, – отмечала Ли, после того как поместила видео.

Примерно тогда же помимо дела о клевете на судью против Ли возбудили и еще одно – уже по факту публикации обращения. Оно было квалифицировано по по части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды), которая до вступления в силу “закона Яровой” предусматривала до четырех лет колонии.

Однако уже в мае начальник областного ЦПЭ Дмитрий Дымов сообщил Лызлову, что в обращении Ли признаков экстремизма не обнаружено. В начале октября стало известно, что дело по 282-й статье прекращено за отсутствием состава преступления.

Между тем дело о клевете на Шурову дошло до суда. Однако на предварительных слушаниях 24 ноября судья Ленинского райсуда Маргарита Дядюшева приняла решение вернуть материалы в прокуратуру, после того как адвокат Лызлов указал на нарушения в этом деле. Также Дядюшева отменила действие подписки о невыезде, которую ранее взяли у журналистки.

17 января 2017 года следователь по особо важным делам областного главка СКР майор юстиции Сергей Ештокин повторно предъявил Ли обвинение. После этого дело через прокуратуру вновь ушло в суд.