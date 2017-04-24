Понедельник, 24 апреля 2017

Дмитрий Медведев осудил цензуру и агрессию в отношении деятелей искусства. С таким заявлением премьер-министр выступил на форуме “Единой России” “Культура – национальный приоритет” в Новосибирске, сообщается на официальном сайте партии.

По словам Медведева, в стране происходят случаи, когда к деятелям искусства проявляется “агрессия и нетерпимость”, которая иногда воплощается в “преступные деяния” и сводится к “преследованию автора, произведения которого еще никто не видел”. Премьер призвал “быть гораздо более терпимыми” в отношении деятелей культуры.

Кроме того, Медведев выступил против влияния чиновников на искусство. “Узкополитический подход к культуре в нормальном современном обществе просто недопустим. Если мы не хотим вернуться во времена, когда культура жестко регламентировалась сверху, то нам всем это нужно учитывать, в том числе чиновникам, политикам. , – сказал премьер-министр. – И вообще любому облеченному властью человеку нужно подавлять в себе соблазн объяснять художнику, что он должен делать. Это не все помнят, но это, мне кажется, важнейший принцип общения между властью и творческими людьми”.

17 апреля глава комиссии Госдумы по контролю за доходами и расходами депутатов Наталья Поклонская опубликовала результаты экспертизы по фильму Алексея Учителя “Матильда” и направила их в Генпрокуратуру. В выводах экспертизы говорится, что изображенный в фильме образ Николая II “не может не оскорблять религиозные чувства и не унижать человеческое достоинство значительной части православных христиан”.

В конце января некая организация “Христианское государство – Святая Русь” разослала в кинотеатры письма с угрозами. “Если выйдет фильм “Матильда”, кинотеатры будут гореть, может, даже пострадают люди. Официально уведомляем: любой баннер, афиша, листовка с информацией о прокате фильма будет рассмотрена как желание унизить святых православной церкви и провокация к “русскому майдану”, – говорится в письмах.

24 октября 2016 года руководитель театра “Сатирикон” Константин Райкин выступил на съезде Союза театральных деятелей с речью против цензуры в искусстве. Райкин назвал закрытие ряда спектаклей и выставок “безобразным посягательством на свободу творчества” и заявил, что искусство “пытаются вернуть в сталинские времена”.

В конце марта 2015 года Новосибирский театр исключил из репертуара оперу “Тангейзер” в постановке Тимофея Кулябина. Против показа оперы выступила РПЦ, так как по ее сюжету Иисус Христос выступает героем эротического фильма. В итоге министр культуры уволил директора театра Бориса Мездрича. Коме того, в отношении Кулябина пытались возбудить дела по “экстремистским” статьям 5.26 КоАП и 282 УК.