Воскресенье, 23 апреля 2017

Осужденный по Болотному делу Иван Непомнящих избит в колонии, сообщает адвокат Ирина Бирюкова. По ее данным, в ярославской ИК-1 избиты как минимум пятеро заключенных. Правозащитники намерены сегодня проверить эту информацию.

Среди избитых подзащитный “Общественного вердикта” Руслан Вахапов, который, по словам Бирюковой, неоднократно направлял сотрудникам ОНК жалобы на администрацию колонии.

В субботу в колонии прошел общелагерный обыск, в котором участвовали работники ФСИН в масках, пишет ОВД-Инфо со ссылкой на освободившегося год назад болотника Александра Марголина. Вахапова избили во время обыска. Когда именно применили силу к Непомнящих, пока не сообщается.

И Непомнящих, и Вахапов отправлены на “остров” – в изолированную часть штрафного изолятора, где они лишены возможности общаться с другими осужденными.

Между тем общественный защитник болотника Сергей Шаров-Делоне сообщает на своей ФБ-странице, что региональный омбудсмен Сергей Бабуркин на выходных побывал в ИК-1, где встретился с пострадавшими, и подтвердил факт избиений.

Вечером в понедельник “Общественный вердикт” передал, что Бирюкова и юрист фонда Яков Ионцев побывали в ИК-1 и встретились с несколькими заключенными. Непомнящих пострадал меньше других – у него травмы ног и поясницы. Между тем Вахапов и Евгений Макаров получили серьезные повреждения по всему телу.

Вахапова несколько раз ударили головой о бетонный пол. Макаров, избитый очень сильно, в знак протеста вскрыл вены. Фсиновские медики отказались помогать как одному, так и другому заключенному. Помощник прокурора по надзору за колониями, зайдя в камеру к Макарову, заявил, что его избили, за то что он писал жалобы.

В избиениях, уточнили юристы, участвовали как сотрудники самой ИК-1, так и фсиновцы, прибывшие из других колоний. При этом некоторые силовики, в частности оперативник ИК-1 Сергей Ефремов, масок не надевали. Этот фсиновец лично бил заключенных, а также давал указания, кого бить, другим силовикам. Избитым он заявил, что не опасается последствий, поскольку у него “в управлении и в прокуратуре везде подвязки”.

Общаться с подзащитными в адвокатской комнате Бирюковой не позволили – она была вынуждена разговаривать с избитыми по телефону через стекло в присутствии фсиновцев. Также адвокату не дали сфотографировать травмы пострадавших, а когда Бирюкова заявила, что это незаконно, предложили написать претензию. После звонков юристов в региональную прокуратуру и УФСИН прибыл прокурорский чиновник, который опросил Макарова и зафиксировал повреждения.

“Новой газете” Бирюкова рассказала, что всего общалась с четырьмя пострадавшими. “Их били палками, ногами, руками по всем частянм тела без разбора, – сообщила адвокат. – Конкретно Непомнящего били за то, что маски (спецназовцы ФСИН. – Ред.) дали команду “бегом на обыск”, а он не бежал, а шел. Так он трижды доходил до середины продола (коридор между камерами. – Ред.), и его возвращали обратно под дубинки, чтобы он бежал”.

Непомнящих был помещен в ШИЗО на семь суток 20 апреля за невыполнение команды “отбой”. Как отметил адвокат Дмитрий Динзе, это произошло сразу после подачи ходатайства об условно-досрочном освобождении политзека. “В тот день мусора даже в барак не заходили. Ни видео, ни других объективных доказательств вроде нет”, - пишет по этому поводу Марголин.

Непомнящих приговорен к двум с половиной годам колонии общего режима по ч. 2 ст. 212 (Участие в массовых беспорядках) и ч. 1 ст. 318 (Применение неопасного насилия к представителю власти). Приговор вынес судья Замоскворецкого суда Алексей Кавешников. Полицейские из 2-го оперполка Евгений Гаврилов и Виктор Колмаков свидетельствовали, что испытали физическую боль от действий Непомнящих. Впоследствии Гаврилов стал потерпевшим и по “делу 26 марта”.

Непомнящих задержали 25 февраля 2015 года и на другой день поместили под домашний арест. После приговора он был взят под стражу. Его срок закончится в августе 2017 года.