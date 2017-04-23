Воскресенье, 23 апреля 2017

Госдепартамент США призвал Россию обеспечить условия для расследования гибели наблюдателя ОБСЕ в Донбассе. “Соединенные Штаты призывают Россию использовать свое влияние на сепаратистов, чтобы позволить ОБСЕ провести полное, прозрачное и своевременное расследование”, – цитирует Reuters представителя Госдепа Марка Тонера.

По словам Тонера, мониторинговая миссия ОБСЕ работает в Донбассе в крайне сложных условиях, включая “ограничения доступа, угрозы и преследования”.

“Это трагическое событие ясно дает понять, что все стороны, в том числе контролируемые Россией сепаратисты, должны немедленно выполнить свои обязательства в рамках Минских договоренностей”, – сказал Тонер.

В воскресенье у села Пришиб Славяносербского района Луганской области, на подконтрольной террористам территории, на мине подорвалась машина Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. В результате один из членов миссии, парамедик из США, погиб, ранения получили граждане Германии и Чехии.

СММ ОБСЕ была направлена в Донбасс и Приазовье в марте 2014 года после обращения украинских властей. С наблюдателями неоднократно случались различные инциденты. Так, в августе 2015-го неизвестные сожгли четыре бронемашины миссии в Донецке. В декабре того же года под захваченным боевиками селом Коминтерновом близ Мариуполя машину наблюдателей обстреляли из стрелкового оружия. В июле прошлого года боевики ДНР, угрожая оружием, выгнали представителей миссии из района села Лукового к югу от Донецка.

Как сообщается на сайте администрации президента Украины, в воскресенье на переговорах с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном Петр Порошенко предложил активизировать рассмотрение вопроса о размещении в Донбассе международного миротворческого континента ООН.