Воскресенье, 23 апреля 2017

Координатор движения “Открытая Россия” в Сочи Виталий Небиеридзе обратился в ЕСПЧ с жалобой на нарушение его прав на свободу собраний, выражение мнения и справедливый суд, сообщает “Коммерсант”. Жалобу от имени Нибиеридзе направили юристы правозащитной группы “Агора”.

Нибиеридзе подавал уведомление на проведение антикоррупционного митинга 26 марта, однако получил отказ. Тогда он пригласил желающих обсудить фильм “Он вам не Димон” без плакатов, сцены и звукоусиливающей аппаратуры в Комсомольском сквере в Сочи. По закону такая форма собрания не требует согласования.

Восемь человек были задержаны на подходе к месту акции; в руках у них были кроссовки, ставшие одним из символов демонстраций 26 марта. Полицейские заявили, что должны проверить, не были ли кроссовки украдены из торгового центра. До этого Небиеридзе успел предложить собравшимся проголосовать за подписание резолюции в связи с тем, что Дмитрий Медведев не ответил на обвинения в коррупционных преступлениях.

В отношении Небиеридзе был составлен протокол по ч. 2 ст. 20.2 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение правил проведения публичного мероприятия организатором). Судья Центрального районного суда Сочи Владимир Ефанов отправил активиста под административный арест на восемь суток.

По словам адвоката Михаила Беньяша, защищавшего Небиеридзе, ему не дали ознакомиться с материалами дела и выступить с речью.

Глава “Агоры” Павел Чиков сообщил, что юристы организации ведут не менее 130 дел о задержаниях 26 марта в различных регионах и намерены по всем этим делам пожаловаться на действия российских властей в ЕСПЧ.

26 марта по всей России, а также в аннексированном Крыму проходили демонстрации против коррупции. Поводом для уличных протестов стал фильм-расследование Фонда борьбы с коррупцией о тайном имуществе Дмитрия Медведева. В Москве и Петербурге акции собрали по 15-20 тысяч участников. Митинги в некоторых других регионах, например во Владивостоке и Чебоксарах, насчитывали около тысячи участников. В Москве задержали 1030 человек, из них более 60 получили административные аресты от 5 до 15 суток. В других регионах было в сумме несколько сотен задержанных.

По итогам московской акции было возбуждено уголовное дело по статьям 213 УК (хулиганство), 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и 318 (применение насилия к представителю власти). Обвинения по 318-й статье предъявлены четверым фигурантам, они отправлены под стражу.