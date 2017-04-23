Воскресенье, 23 апреля 2017

В Петербурге силовики проводят обыски у активистов “Новой оппозиции” Александра Баринова и Александра Расторгуева. Об этом сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на правозащитника Динара Идрисова.

По словам Идрисова, утром в квартиру к Баринову вломились и провели обыск, после чего активиста задержали.

Как позже уточнил Идрисов, Расторгуев во время обыска в квартире находился в другом месте.

Кроме того, сотрудники центра “Э” звонили с напоминанием о назначенном суде по административному делу активисту Илье Суслову, находящемуся сейчас в больнице.

Пока не сообщается, кто и в рамках какого дела проводил обыски. Судьба Баринова по-прежнему не известна.

16 апреля в Петербурге “прогулки оппозиции”, в которых приняли участие до 250 человек, закончились задержаниями. В полицию попали, по разным данным, от 23 до 28 человек. Баринов, Расторгуев и Суслов были в числе задержанных, на них составили административные протоколы по части 1 статьи 20.2.2 (организация одновременного пребывания или передвижения граждан в общественных местах). На 24 апреля у всех троих были назначены суды по административным делам. Как стало известно позднее, суды были перенесены на 15 мая.

Александр Расторгуев – лидер “Новой оппозиции” в Петербурге, координатор движения ТИГР, председатель регионального отделения ПАРНАСа, был одним из лидеров протеста дальнобойщиков в Петербурге.

2 апреля в Петербурге одновременно с анонсированной в Москве акцией протеста состоялись “прогулки свободных людей”. Расторгуева задержали на акции,на него задним числом составили административный протокол за события 26 марта.

После антикоррупционной акции 26 марта в Москве СКР возбудил уголовные дела по статьям 213 (хулиганство), 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти). По обвинению в применении насилия к полицейским арестовали четверых участников акции: Александра Шпакова, Станислава Зимовца, Юрия Кулия, Андрея Косых. В Петербурге о возбуждении уголовных дел в связи с протестными акциями не сообщалось.

14 апреля судья Тверского райсуда Москвы Алексей Стеклиев арестовал по части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение полиции) на 15 суток политика-националиста Вячеслава Мальцева. Мальцева этапировали в Москву после проведения обыска в саратовской квартире политика.

3 апреля судья Тверского райсуда Москвы Алеса Орехова арестовала на 15 суток активиста “Новой оппозиции” Марка Гальперина. Активиста признали виновным по части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение полиции) за участие в антикоррупционной акции 26 марта. Гальперина задержали 1 апреля в подмосковном Реутове у подъезда собственного дома накануне очередных “прогулок оппозиции”.