Презренные французы
Ликующие сторонники Макрона. Кадр видео с официального сайта кандидата
Французы ненавидят олигархов, банкиров, лживые СМИ, свою подчиненность Германии, ненавидят всю нынешнюю элиту Франции. Но, как стадо овец, голосуют за Макрона, который и будет делать то, что они так ненавидят. Ну-ну…
Сергей Марков, политолог, член Общественной палаты
Негодованию и чувству дав свободу,
Поняв тщеславие сих праздничных забот,
Мне хочется сказать великому народу:
Ты жалкий и пустой народ!
Михаил Лермонтов. “Последнее новоселье”