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Презренные французы

Воскресенье, 23 апреля 2017

Ликующие сторонники Макрона. Кадр видео с официального сайта кандидата

Французы ненавидят олигархов, банкиров, лживые СМИ, свою подчиненность Германии, ненавидят всю нынешнюю элиту Франции. Но, как стадо овец, голосуют за Макрона, который и будет делать то, что они так ненавидят. Ну-ну…

Сергей Марков, политолог, член Общественной палаты

Негодованию и чувству дав свободу,
Поняв тщеславие сих праздничных забот,
Мне хочется сказать великому народу:
Ты жалкий и пустой народ!

Михаил Лермонтов. “Последнее новоселье”