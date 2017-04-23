Воскресенье, 23 апреля 2017

Полицейский, который якобы пострадал от действий обвиняемого по “делу 26 марта” Александра Шпакова, проходил потерпевшим по Болотному делу.

Полицейский, который якобы пострадал от действий обвиняемого по “делу 26 марта” Александра Шпакова, проходил потерпевшим по Болотному делу, сообщает “Открытая Россия”. Это командир 1-го батальона 2-го оперполка полиции ГУ МВД Москвы Валерий Гоников.

26 марта 2017 года Шпаков, по версии следствия, не менее двух раз ударил Гоникова по лицу и причинил физическую боль. Демонстранту в связи с этим вменяют ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение неопасного насилия к представителю власти). Шпаков отрицает свою вину. По его словам, на полицейских он не нападал, а шел по Тверской с российским флагом, оказался в толпе у автозака, после чего был задержан и избит. Из отдела полиции Шпакова увезли на скорой. В больнице он зафиксировал ссадины и синяки; также ему сделали томографию и снимок ребер.

В 2014 году Гоников выступал в суде против фигурантов Болотного дела Алексея Гаскарова, Александра Марголина, Ильи Гущина и Елены Кохтаревой. Несмотря на то что он имел статус потерпевшего, Гоников пояснил, что 6 мая 2012 года не пострадал, а лишь потерял рацию, которая принадлежала не ему, а МВД. Он согласился с предложением защиты перевести его в статус свидетеля, но суд в ходатайстве отказал.

5 марта 2014 года Гоников выступил свидетелем в процессе других фигурантов Болотного дела – Сергея Удальцова и Леонида Развозжаева. Он сообщил, что не видел подсудимых на Болотной, однако подтвердил фабулу обвинения о “массовых беспорядках” во время акции.

Ранее стало известно, что полицейский 2-го оперативного полка УМВД по Москве Евгений Гаврилов, побитый, по его словам, 26 марта на антикоррупционной акции в Москве, был потерпевшим по делу болотника Ивана Непомнящих. На допросе в мае 2012 года Гаврилов определенно утверждал, что не получил каких бы то ни было повреждений. Между тем в октябре 2014-го, во время разработки Непомнящих, силовик на дополнительном допросе рассказал, будто “испытал боль” в результате полученного от этого демонстранта удара “в область запястья”, однако повреждений не получил. В суде Гаврилов – на тот момент прапорщик, командир отделения 1-й роты 2-го батальона полка – заявил, что о боли в результате удара, который якобы нанес ему обвиняемый, не помнит.

26 марта Гаврилов упал на асфальт. По сообщению журналиста Би-Би-Си Андрея Сошникова, некий мужчина ударил его ногой по голове. Однако до сих пор неизвестно о видео, которое бы запечатлело сам удар. Впоследствии у Гаврилова диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, его госпитализировали. Председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов посетил полицейского в больнице и заявил, что намерен помочь ему с решением жилищного вопроса.