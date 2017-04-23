Воскресенье, 23 апреля 2017

В мэрию Москвы подали заявку на шествие в годовщину демонстрации 6 мая, сообщает член оргкомитета Александр Рыклин в Фейсбуке. Шествие предполагается провести по тому же маршруту, что и в 2012 году: от метро “Октябрьская” до сквера на Болотной площади. В заявке предложены еще два варианта маршрута со сбором участников в конце Большой Ордынки или Большой Полянки, но оба варианта также заканчиваются Болотной площадью.

“Пять лет назад полиция разогнала мирную демонстрацию, а позже власти развернули кампанию репрессий против многих ее участников. Пятеро из них до сих пор лишены свободы. С тех пор мы выходим каждое 6 мая. Выйдем и на этот раз”, – написал Рыклин.

Помимо Рыклина в списке организаторов глава движения “За права человека” Лев Пономарев, функционер ПАРНАС Михаил Шнейдер, общественный защитник нескольких фигурантов Болотного дела Сергей Шаров-Делоне, бывший депутат Государственной думы Геннадий Гудков, сотрудник “Мемориала” Сергей Давидис, политик Леонид Гозман.

6 мая 2012 года в канун инаугурации Владимира Путина на третий президентский срок проходила протестная демонстрация, предполагавшая шествие по Большой Якиманке и митинг на Болотной площади. На подходе к площади полиция сузила проход и площадь для проведения митинга. Это вызвало протест участников, некоторые из них устроили “сидячую забастовку”. Из-за нараставшей давки несколько участников акции прорвали цепь полиции, после чего начались массовые задержания и избиения демонстрантов.

Митинг был разогнан, в тот же день Следственный комитет начал расследовать уголовное дело о массовых беспорядках и применении насилия к представителям власти. За пять лет его фигурантами стали не менее 39 человек, 27 были или остаются под стражей.

Акции протеста проходили 6 мая с 2013 года. Большинство из них заканчивались задержаниями, так как власти отказывались согласовывать их проведение.

Болотная площадь: четыре года спустя