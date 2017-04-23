Воскресенье, 23 апреля 2017

Доллар США на Московской бирже подешевел на 60 с лишним копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии. По состоянию на 12:35 мск курс американской валюты составлял 55,82 рубля.

Это минимальное значение за все время с июля 2015 года.

При этом евро на Московской бирже в понедельник дорожал. По состоянию на 12:30 мск ее курс составлял 60,72 рубля, что на 15 копеек выше уровня, которым завершились предыдущие торги.

17 февраля глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявлял, что тенденция к укреплению рубля носит сезонный характер и в ближайшее время сменится ослаблением российской валюты. В пятницу, 21 апреля, он анонсировал падение рубля во II-III кварталах нынешнего года.