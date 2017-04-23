Воскресенье, 23 апреля 2017

Мосгорсуд подтвердил решение об отправке фигуранта “дела 26 марта” Александра Шпакова в СИЗО. Такую информацию сообщила в своем твиттере функционерка “Открытой России” Полина Немировская.

При этом прокурор возражала против такой меры пресечения, настаивая на переводе обвиняемого под домашний арест.

Интересы политзека по инициативе “Открытой России” теперь представляет адвокат Сергей Бадамшин.

Шпакову 39 лет, он житель подмосковных Люберец. Работал столяром. 26 марта Шпакова с применением насилия задержали на антикоррупционной акции в центре Москвы, куда он вышел с российским флагом. При задержании демонстранта ударили по голове дубинкой, а затащив в полицейский автобус, начали бить по почкам. Из отдела полиции Шпакова увезли на скорой. Зафиксировав в больнице ссадины и синяки, он ушел домой.

Около 3 часов ночи 27 марта СКР явился к Шпакову с обыском, по окончании которого столяра задержали уже по уголовному делу. 28-го числа его отправили в СИЗО. Таким образом, Шпаков стал первым арестованным по “делу 26 марта”. Всего на сегодня известно о четверых арестованных.

Политзек содержится в столичном СИЗО-5 “Водник”.

Шпакову вменена часть 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти), предусматривающая до пяти лет колонии. Как утверждается, он дважды ударил командира 1-го батальона 2-го оперполка УМВД по Москве подполковника Валерия Гоникова. В числе свидетелей по делу – капитан и лейтенант полиции.

Сам Шпаков вину отрицает.

Ранее Гоников – на тот момент майор – проходил потерпевшим по второму Болотному делу. В 2014 году, выступая в суде, он признал, что во время митинга на Болотной не пострадал, а лишь потерял рацию, которая вдобавок принадлежала не ему, а МВД. Защита обвиняемых заявила о необходимости перевести Гоникова в статус свидетеля. Сам майор не возражал, однако судья Замоскворецкого райсуда Москвы Наталия Сусина, которая вела разбирательство, в ходатайстве адвокатов отказала.

В том же 2014-м Гоников выступил свидетелем в процессе фигурантов еще одного дела об акции на Болотной – Сергея Удальцова и Леонида Развозжаева. Он сообщил, что не видел подсудимых на митинге, однако подтвердил фабулу обвинения о якобы происходивших там массовых беспорядках.