Воскресенье, 23 апреля 2017

Президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном предложил активизировать рассмотрение вопроса о введении в Донбасс международного миротворческого контингента под эгидой ООН. Об этом сообщается на официальном сайте администрации президента Украины.

Тиллерсон подтвердил приверженность американской стороны суверенитету и территориальной целостности Украины. По словам госсекретаря, антироссийские санкции будут действовать до полного выполнения минских соглашений и возвращения Крыма в состав Украины. При этом стороны отметили важную роль России в выполнении условий Минска.

Украинский президент выразил соболезнования родным американского наблюдателя ОБСЕ, погибшего в воскресенье в результате подрыва машины наблюдательной миссии. Порошенко осудил действия боевиков, препятствующих работе миссии.

В понедельник Госдеп США призвал Россию обеспечить условия для расследования гибели наблюдателя ОБСЕ.

В воскресенье у села Пришиб Славяносербского района Луганской области, на подконтрольной террористам территории, на мине подорвалась машина Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. В результате один из членов миссии, парамедик из США, погиб, ранения получили граждане Германии и Чехии.

20 апреля Bloomberg сообщил со ссылкой на близкие к российскому руководству источники, что Кремль намерен провести поэтапную экономическую интеграцию Донбасса с Россией и таким образом “полностью отделить” регион от Украины. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил по этому поводу, что в Кремле “нет писаных планов” интеграции ДНР и ЛНР в состав России.