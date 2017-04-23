Воскресенье, 23 апреля 2017

Россия вошла в тройку мировых лидеров по расходам на вооружения в 2016 году, вытеснив с третьего места Саудовскую Аравию. По сравнению с 2015 годом российские затраты на вооружение выросли на 5,9% – до 69,2 миллиардов долларов, сообщает Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI).

На первом месте в списке США, расходы на вооружения которых выросли в 2016 году на 1,7% – до 611 млрд долларов. Вторым в списке остается Китай, потративший по этой статье в 2016 году 215 млрд долларов, на 5,4% больше, чем в 2015-м.

Саудовская Аравия в 2016 году сократила военные расходы на 30% – до 63,7 млрд долларов. Замыкает пятерку Индия, потратившая 55,9 млрд долларов.

В целом мировые расходы на вооружения в 2016 году выросли на 0,4% и составили 1686 млрд долларов. Показатель вырос впервые с 2011 года, когда его значение было максимальным – 1699 млрд (в пересчете на цены 2015 года).

Совокупные военные расходы Западной Европы в 2016 году увеличились на 2,4%. Одна из причин, отмечается в отчете SIPRI, – восприятие европейскими странами России как растущей угрозы.