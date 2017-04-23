Воскресенье, 23 апреля 2017

В прениях сторон по делу имама московской мечети “Ярдям” Махмуда Велитова, против которого сфабриковано дело об оправдании терроризма, прокурор Екатерина Розанова запросила для подсудимого три с половиной года общего режима. Об этом сообщает Интерфакс.

В качестве дополнительного наказания Розанова потребовала наложить на Велитова запрет заниматься религиозной деятельностью.

Как передает ТАСС, прения продолжатся 26 апреля, начало слушаний в 10 часов. Как ожидается, с речами выступят адвокат имама Дагир Хасавов, а также сам подсудимый. Тогда же Велитов произнесет последнее слово. После этого судьи удалятся для вынесения приговора.

Разбирательство по существу дела открылось 11 апреля в Московском окружном военном суде. Ведет ли процесс один судья или судейская коллегия, в СМИ, насколько известно, не уточнялось.

Велитову вменяется часть 1 статьи 205.2 УК (публичное оправдание терроризма), предусматривающая до пяти лет колонии. Поводом к возбуждению дела стала молитва, прочитанная имамом в мечети 23 сентября 2013 года в память дагестанского клирика Абдуллы Гаппаева, убитого в Кизляре неделей раньше, 16-го числа.

Обвинение утверждает, что Гаппаев состоял в “Хизб ут-тахрир”, а потому Велитов своей молитвой добивался “формирования позитивного образа экстремистской организации”.

Сам подсудимый вину не признает.

Адвокат Хасавов настаивает, заявил, что имаму не было известно о членстве Гаппаева в “Хизб ут-тахрир”, а кроме того, принадлежность покойной к этой партии не подтверждается ничем, кроме информации на ее сайте. В действительности, утверждает юрист, его подзащитного преследуют “за религиозность”.

О возбуждении дела против Велитова стало известно 11 июля 2016-го – почти три года спустя после его выступления с молитвой. Тогда имам был задержан оперативниками ЦПЭ; на другой день его отправили под домашний арест. При этом первоначально Велитову вменялась часть 2 статьи 205.5 (публичное оправдание терроризма с использованием СМИ).

Имам обратился к верховному муфтию России Талгату Таджуддину и совету муфтиев, а также к патриарху Московскому Кириллу. Он просил проанализировать его речь на предмет наличия в ней признаков оправдания терроризма. Клирики обращение проигнорировали.

Делом занимался старший следователь Бутырского межрайотдела столичного главка СКР Никита Ратников. 22 февраля 2017 года он смягчил Велитову обвинение, исключив квалифицирующий признак “использование СМИ”, после чего объявил о завершении следствия и освободил имама из-под домашнего ареста, взяв с него подписку о невыезде.

Велитову 65 лет, он инвалид II группы. Ранее перенес инфаркт и инсульт.