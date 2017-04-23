Воскресенье, 23 апреля 2017

Евромайдановец Андрей Коломиец, который осужден в аннексированном Крыму по сфабрикованному делу о нападении на беркутовцев и хранении марихуаны и отбывает срок в ИК-14 строгого режима в Краснодаре, подал жалобу в ЕСПЧ. Об этом сообщают “Ведомости” со ссылкой на адвоката “Агоры” Ирину Хрунову, которая представляет интересы политзека.

Как следует из публикации, Коломиец заявляет, что Россия нарушила в его отношении статьи 6 (право на справедливое судебное разбирательство) и 11 (свобода собраний и объединений) Европейской конвенции. В частности, политзек указывает, что является гражданином Украины, а эпизод нападения на беркутовцев, вмененные ему, происходили, согласно материалам дела, в Киеве, то есть вне пределов российской юрисдикции.

Отмечается, что и крымские беркутовцы М. Козляков и А. Гавриленко, проходившие по делу потерпевшими, также на время, которым датирован эпизод нападения, являлись гражданами Украины. Кроме того, указывается, что иностранцы могут быть привлечены к уголовной ответственности по обвинениям в преступлениях на территории иностранного государства, только если в этом государстве они не подвергались преследованию. На суде же по делу Коломийца было представлено извещение Генпрокуратуры Украины о том, что следствие по делу о нападениях на силовиков во время Евромайдана еще не завершено. Таким образом, заключать, что Коломиец не привлекался к ответственности на родине, пока преждевременно.

Коломийцу 23 года, он житель Киевской области Украины. Вскоре после Революции достоинства майдановец переехал в Кабардино-Балкарию к своей нынешней жене Галине Залихановой (Коломиец). Там он и был захвачен 15 мая 2015 года. Силовики из ЦПЭ по Северо-Кавказскому федеральному округу, в частности старший оперативник С. Боровик, пытали Коломийца током и удушением, чтобы выбить признание вины, а также показания на другого майдановца – Александра Костенко, который уже осужден по сфабрикованному делу и отбывает срок три с половиной года в Кировской области. В результате пыток политзек признался в покушении на беркутовцев.

Первоначально майдановец содержался в нальчикском СИЗО-1. Там он принял ислам. Затем Коломийца вывезли в аннексированный Крым. С августа 2015-го он находился в симферопольском СИЗО-1.

Политзеку вменили часть 3 статьи 30 – пункты “а”, “б”, “е”, “л” части 2 статьи 105 (покушение на убийство двух лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности, совершенное общеопасным способом, по мотивам политической и идеологической ненависти) и часть 2 статьи 228 российского УК (незаконный оборот наркотиков в крупном размере без цели сбыта).

Согласно фабуле дела, Коломиец, являясь членом “экстремистской организации “Украинская повстанческая армия” (УПА)”, в январе 2014 года во время революционных волнений в Киеве забросал Козлякова и Гавриленко коктейлями Молотова. Кроме того, ему были инкриминированы хранение и перевозка большого количества марихуаны.

Между тем организации под названием “Украинская повстанческая армия” на Украине не зарегистрировано. Кроме того, покушение на убийство Коломийцу вменили, несмотря на то что у Козлякова и Гавриленко не зафиксировали никаких телесных повреждений – в деле утверждалось лишь, будто майдановец причинил силовикам физическую боль. Наконец, одна из свидетельниц по делу сообщила, что пакет с марихуаной, перевозку которого вменили Коломийцу, находился в сейфе у бывшего мужа Залихановой, а обвиняемый не имел ни ключей от этого сейфа, ни доступа к нему. При этом, добавила свидетельница, в протоколе обыска, проведенного силовиками, марихуана упомянута не была.

Приговор Коломийцу вынес 10 июня 2016 года судья подконтрольного России Киевского райсуда Симферополя Михаил Белоусов. 27 октября судья российского верховного суда Крыма Галина Редько подтвердила этот приговор.

До сих пор сообщалось, что майдановцу дали 10 лет строгого режима. Однако в нынешней публикации “Ведомостей” указан на треть меньший срок – 6 лет 8 месяцев. Между тем сведений о рассмотрении кассационных жалоб политзека “Граням” обнаружить не удалось.

В этой связи можно предположить, что в действительности с самого начала во всех публикациях СМИ срок указывался неверно. Крымская правозащитная группа передавала, что прокурор в прениях требовал для Коломийца 6 лет по статьям 30 – 105 и четыре года – по статье 228. Между тем, хотя статья 69 российского УК (назначение наказаний по совокупности преступлений) допускает полное сложение сроков, на практике оно не применяется. Вероятнее всего, Белоусов применил обычное в подобных случаях частичное сложение и вынес Коломийцу приговор именно к 6 годам 8 месяцам строгого режима.

В ноябре, после вступления приговора в законную силу, политзек был этапирован из Крыма; в начале декабря стало известно о его прибытии в краснодарскую колонию. В конце февраля сообщалось, что Коломийцу дали пять суток ШИЗО, обвинив в курении в неположенном месте.