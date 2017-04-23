Воскресенье, 23 апреля 2017

В компьютерном клубе аула Агвали Цумадинского района Дагестана взорвалась граната. Об этом сообщает “Черновик” со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

Погиб 12-летний школьник. Еще восемь детей, по данным собеседника издания, ранены; при этом двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

“Кавказ.Реалии” также пишут о взрыве в одном из компьютерных залов Агвали. Как рассказали изданию местные жители, один школьник погиб, трое доставлены в больницы. При этом источник сайта в правоохранительных структурах сообщил ту же информацию, которую передает и “Черновик”, – об одном погибшем и восьми пострадавших.

Оба издания отмечают, что компьютерный клуб расположен вне территории школы; “Кавказ.Реалии” подчеркивают, что от школы он находится достаточно далеко.

Между тем центральные информагентства утверждают, что взрыв произошел в компьютерном классе самой школы. При этом называется разное число пострадавших. Интерфакс утверждает, что ранены 11 детей; РИА “Новости”, ссылаясь на замдиректора школы Магомеддибира Зубаирова, – что пострадали 13, причем в реанимацию в тяжелом состоянии доставлены трое.

Директор школы Шамиль Абакаров рассказал агентству, что гранату принес один из восьмиклассников, а взорвалась она из-за его неосторожности. Виновник взрыва задержан, добавил директор. Погибший, по словам Абакарова, тоже учился в восьмом классе.

В то же время Life передает, что во взрыве виновен шестиклассник, закинувший снаряд в компьютерный класс, где находились 10 детей. По данным телеканала, один погиб, а остальных отвезли в больницу в тяжелом состоянии.

Позже “Кавказ.Реалии” подтвердили со ссылкой на источник в местной больнице, что в реанимации находятся трое детей, а состояние остальных пострадавших оценивается как средней тяжести. У всех школьников осколочные ранения, а у четверых также сотрясение мозга и контузия. Общего числа пострадавших собеседник издания не уточнил.

В Минздраве Дагестана заявляют, что в центральной районной больнице находятся шесть детей. За теми, кто помещен в реанимацию, вылетел вертолет МЧС, чтобы доставить их в Махачкалу.

Дагестанский главк СКР возбудил дело по части 1 статьи 109 (причинение смерти по неосторожности), предусматривающей до двух лет колонии, и части 1 статьи 222.1 УК (незаконный оборот взрывчатки), санкция которой составляет до пяти лет. Как утверждается, виновник инцидента сообщил следователям, что гранату нашел на улице.