Воскресенье, 23 апреля 2017

Украинские энергетики в ночь на 25 апреля отключат электроснабжение ЛНР. Как передает Луганское областное телевидение, об этом заявил гендиректор Луганского энергетического объединения Владимир Грицай.

“Буквально вчера утром мы получили документы от ГП “Энергорынок”, которые подтверждены документом из Минэнергоугля за подписью министра Игоря Насалика, что с 25 апреля будет полностью прекращен переток электроэнергии на неконтролируемую сторону. Соответственно, сейчас наши технические службы проводят определенные мероприятия, и с 25 апреля, с 0 часов, переток должен быть полностью отключен”, – заявил Грицай.

По словам Грицая, энергетическая компания еще два с половиной года назад просила правительство рассмотреть вопрос о прекращении поставок на неконтролируемую территорию из-за неуплаты. При этом ЛЭО – единственный поставщик электроэнергии на территорию ЛНР.

20 апреля Bloomberg сообщил со ссылкой на близкие к российскому руководству источники, что Кремль намерен провести поэтапную экономическую интеграцию Донбасса с Россией и таким образом “полностью отделить” регион от Украины. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил по этому поводу, что в Кремле “нет писаных планов” интеграции ДНР и ЛНР в состав России.

1 марта стало боевики объявили, что перевели под “внешнее управление” украинские предприятия, которые работают на захваченных ими территориях.

В ответ на это Украина 15 марта полностью приостановила транспортное сообщение с ЛНР и ДНР. Решение принял СНБО страны по предложению президента Петра Порошенко. Приостановка, заявлял глава государства, вводится до тех пор, “пока оккупанты не вернут назад под юрисдикцию Украины украденные украинские производства”.