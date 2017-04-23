Воскресенье, 23 апреля 2017

По делу о пятничной атаке на хабаровское УФСБ задержаны трое знакомых убитого нападавшего – 17-летнего Антона Конева. Об этом сообщает “Губерния”. Имена задержанных не уточняются; также не говорится, достигли ли они уже совершеннолетия.

Все трое помещены в ИВС. Таким образом, в ближайшие дни должны пройти суды об отправке их в СИЗО.

У одного из задержанных, заявляется в публикации, при обыске найдено некое оружие, переделанное для стрельбы боевыми патронами.

Кроме того, сообщается, что в субботу у некоего знакомого Конева изъяли пистолет ТТ и служебный ИЖ-71 с боеприпасами. Как утверждает “Губерния”, это оружие было похищено из тира стрелкового клуба “Хаммер” вместе с охотничьим карабином “Сайга” и двумя спортивными пистолетами, которые, по информации ФСБ, были при Коневе во время нападения. При этом заявляется, что, согласно записям камер видеонаблюдения, ограбление тира молодой человек совершил в одиночку. По информации издания, на теле 55-летнего инструктора по стрельбе обнаружили два ножевых и семь огнестрельных ранений.

Все задержанные, так же как и нападавший, входили в нацистскую группировку “Штольц”. В ней, передает издание, несколько более 10 членов и всех уже допросили.

Нападение Конев совершил за несколько дней до своего совершеннолетия – 18 ему исполнилось бы 29 апреля. Сообщается, что он жил в микрорайоне им. Горького на окраине Хабаровска и учился на геодезиста. ВК-страница, которую молодой человек вел под псевдонимом Антон Васильев, подтверждает, что он придерживался нацистских взглядов. Вскоре после полудня пятницы по местному времени, почти непосредственно перед нападением на главк ФСБ, Конев поместил во “Вконтакте” изображение с надписью “Встречай своих сынов, Вальхалла” и добавил: “88″ (так нацисты зашифровывают аббревиатуру HH – Heil Hitler).

Несколькими часами раньше он опубликовал изображение толпы нацистов, штурмующей Кремль, сопроводив эту публикацию записью песни “Улица Кадырова” группы P.S.7.62 и строками “За все что отнято / Растоптано / Мертво / Карать отбросов и зверей / В шкуре людской” (цитата из песни “Боевой журнал” группы Beatdown Heroes).

После атаки Life опубликовал переписку Конева с подругой во “Вконтакте” накануне нападения. Молодой человек сообщил, что “попрощаться зашел”, поскольку “в последний путь собрался” и “готов (одно или два слова замазано) мразей”.

В 17:02 пятницы молодой человек явился в УФСБ и открыл огонь по оперативнику и двум посетителям-киргизам, один из которых был переводчиком. Оперативник и переводчик погибли на месте, третий пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии.

Затем Конев открыл огонь по камерам видеонаблюдения на стенах. Предполагается что, он попал под рикошет и был ранен. Прибывшие по сигналу полицейские расстреляли лежащего на полу Конева, когда увидели, что он тянется рукой за пояс. Как поясняет издание, они опасались, что за поясом у него взрывчатка.

Нападение на хабаровское УФСБ было беспрецедентной акцией. Ранее атаки на региональные главки спецслужбы совершались только в регионах Северного Кавказа; последним стал обстрел УФСБ по Кабардино-Балкарии в феврале 2011 года. За пределами Северного Кавказа подобных атак не было никогда.