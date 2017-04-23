Воскресенье, 23 апреля 2017

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Федерика Могерини заявила на совместной пресс-конференции с главой российского МИДа Сергеем Лавровым, что власть России ответственна за защиту представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне. Об этом сообщает Интерфакс.

“Что касается вопроса о гей-сообществе в Чечне, то да – мы передали российскому правительству, что это часть их обязанности – защищать своих граждан, – сказала Могерини. – Мы считаем, что власти России несут прямую ответственность за защиту прав своих граждан”.

По словам главы европейской дипломатии, вопрос защиты прав гомосексуалов в Чечне обсуждался на предшествовавших пресс-конференции переговорах с Лавровым.

Глава российского МИДа, в свою очередь, заявил, что подтвержденных фактов преследования представителей ЛГБТ-сообщества на Кавказе нет. “Мы предпочли бы, чтобы Евросоюз, если уж хочет установить истину, сначала бы дождался того, подтвердятся сведения или нет, прежде чем выступать с такими жесткими осуждениями, – сказал он. – Что касается конкретных озабоченностей по поводу того, что происходит с людьми из категории ЛГБТ в Чечне или какой-либо другой части РФ, любые факты, а не подозрения будут незамедлительно расследованы. Об этом неоднократно заявляли российские власти”.

Чиновник заверил, что Россию заботит “любое нарушение прав человека”, но власти страны считают недопустимым, чтобы обвинения “использовались в политических целях”.

Между тем в “Новой газете” в понедельник вышла новая статья о преследованиях гомосексуалов в регионе. В публикации сообщается, что тайная тюрьма в Аргуне – не единственная в Чечне, где незаконно удерживают похищенных. Установлено, что помимо нее есть еще пять секретных тюрем. Помимо геев туда незаконно помещали также подозреваемых в употреблении наркотиков и экстремизме. По сведениям издания, в “выдаче” гомосексуалов родственникам принимал участие спикер чеченского парламента Магомед Даудов (Лорд).

Также в публикации говорится, что на встрече с Владимиром Путиным 19 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о ситуации с преследованием геев. По информации газеты, в разговоре с Путиным Кадыров сообщил данные одного из задержанных, которые нигде не публиковались в открытом доступе.

Также “Новая” сообщает, что доследственную проверку фактов, изложенных в ее предыдущих статьях о преследовании гомосексуалов, проводит следователь СКР Игорь Соболь. Ранее этот чиновник вел дело, возбужденное по заявлению бывшего охранника Кадырова Умара Исраилова, обвинившего главу Чечни в пытках.

1 и 5 апреля в “Новой” были опубликованы две статьи Милашиной о жестоких преследованиях геев в Чечне. Журналистка писала о массовых задержаниях, пытках и убийствах гомосексуалов. Затем в нескольких СМИ появились свидетельства геев, спасшихся из Чечни.

Чеченский истеблишмент крайне резко отреагировал на публикацию. Так, муфтий Чечни Салах Межиев заявил, что авторов публикаций о преследовании гомосексуалов постигнет “возмездие Аллаха”. В “Новой” расценили заявления, сделанные в Чечне, как прямой призыв к расправе над журналистами.

22 апреля Кадыров назвал публикации о преследованиях гомосексуалов в Чечне “пиар-кампанией” московских журналистов. Он предложил журналистам “встать на колени перед чеченским народом”. Вместе с тем, добавил глава Чечни, журналистам “Новой” ничего не угрожает, а резолюцию со словами о “возмездии” на собрании духовенства региона приняли, чтобы “успокоить народ”.