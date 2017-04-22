Суббота, 22 апреля 2017

Во Франции проходит голосование в первом туре президентских выборов. Как сообщает TF1, избирательные участки охраняют в общей сложности 50 тысяч сотрудников полиции и 7000 военнослужащих. Впервые в истории выборы проходят в условиях чрезвычайного положения, которое действует в стране после серии терактов 15 ноября 2015 года.

На пост восьмого президента Пятой Республики претендуют 11 кандидатов, представляющих весь политический спектр. Во второй тур выйдут двое лидеров голосования, если никто не наберет более 50 процентов. Накануне выборов в опросах лидировали бывший министр экономики, основатель движения “Вперед!” Эммануэль Макрон (24,5%) и глава ультраправого Национального фронта Марин Ле Пен (22,5%), при этом у Ле Пен более консолидированный электорат. Примерно по 19 процентов опрошенных собирались отдать голоса правоконсервативному экс-премьеру Франсуа Фийону из партии “Республиканцы” и ультралевому лидеру “Непокорной Франции” Жан-Люку Меланшону.

Среди французских избирателей на этих выборах рекордная доля неопределившихся – до трети. Явка прогнозируется на уровне 73 процентов. Всего во Франции 47 миллионов избирателей. Второй тур голосования пройдет 7 мая.

Трое из четверых лидеров президентской кампании выступают за сближение с путинской Россией. Ле Пен, получавшая кредиты от российских банков, выступает за легализацию аннексии Крыма и снятие санкций; за месяц до выборов она встречалась с Владимиром Путиным. Фийон и Меланшон также резко критикуют антироссийские санкции. Макрон, в свою очередь, обещает проявить твердость в отношении Путина – в частности, в украинском и сирийском вопросах.

Против Ле Пен во Франции открыто два уголовных дела. Поводом к открытию первого послужила публикация политиком в своем твиттере фотографий казней, проводимых боевиками “Исламского государства”; по второму ее подозревают в фиктивном трудоустройстве. 2 марта Европарламент лишил Ле Пен депутатского иммунитета для расследования дела о фотографиях. На прошлой неделе стало известно, что готовится запрос о снятии с политика неприкосновенности для следствия по второму делу. Ле Пен подозревают в том, что она наняла нескольких членов своей партии помощниками в Европарламенте, тогда как на самом деле они работали в штабе Национального фронта. Как предполагается, она растратила около 300 тысяч евро.

Против Фийона 25 февраля было открыто дело о незаконных выплатах жене. 14 марта политику предъявили обвинение в растрате и злоупотреблениях. В конце прошлого месяца стало известно, что в 2015 году Фийон получил 50 тысяч долларов за организацию встречи ливанского миллиардера Фуада Махзуми с Путиным.