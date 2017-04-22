Суббота, 22 апреля 2017

В ЛНР подорвалась на мине машина Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом сообщает “Украинская правда” со ссылкой на украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня (СЦКК).

Инцидент произошел примерно в 10:17 воскресенья по местному времени (совпадает с московским) у села Пришиб Славяносербского района, примерно в 20 километрах к северо-западу от Луганска. Как позже сообщалось в твиттере СММ ОБСЕ, шестеро инспекторов проезжали местность на двух бронемашинах.

Один наблюдатель погиб, двое получили ранения и были госпитализированы.

Как написал на своей ФБ-странице депутат Верховной рады, советник главы МВД Украины Антон Геращенко, погиб британец Джозеф Стоун, а одна из пострадавших – гражданка Германии Эва Гнелин. Она получила контузию. Между тем “Радио Свобода” со ссылкой на украинский МИД передает, что погибший, парамедик, был гражданином США.

В СЦКК отмечают, что в последнее время режим прекращения огня соблюдался как украинскими военными, так и боевиками ЛНР.

СММ ОБСЕ была направлена в Донбасс и Приазовье в марте 2014 года после обращения украинских властей. С наблюдателями неоднократно случались различные инциденты. Так, в августе 2015-го неизвестные сожгли четыре бронемашины миссии в Донецке. В декабре того же года под захваченным боевиками селом Коминтерновом близ Мариуполя машину наблюдателей обстреляли из стрелкового оружия. В июле прошлого года боевики ДНР, угрожая оружием, выгнали представителей миссии из района села Лукового к югу от Донецка.

Однако жертв среди наблюдателей ОБСЕ на Украине до сих пор не было.