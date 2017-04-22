Суббота, 22 апреля 2017

В международном аэропорту Пхеньяна в пятницу был задержан гражданин США корейского происхождения по фамилии Ким. Об этом 23 апреля сообщает Yonhap со ссылкой на анонимные источники. Имя американца в публикации не приводится; причина задержания неизвестна.

Киму под 60 лет, раньше он был профессором Яньбяньского университета науки и технологии в китайском городе Яньцзи, провинция Гирин. Яньцзи расположен недалеко от границы с КНДР; это столица Яньбянь-Корейского автономного округа. Университет, зарегистрированный в США, рассчитан на студентов-корейцев.

Последнее время, передает агентство, профессор участвовал в программах помощи КНДР. В Северную Корею он прибыл около месяца назад в связи с реализацией одной из этих программ. Задержали Кима, когда он собирался вылететь обратно в США.

Как предполагает директор сеульского Всемирного центра исследований КНДР Ан Чхан Иль, Пхеньян, “похоже, намерен использовать профессора Кима как козырь в переговорах” с США.

Начиная с 2009 года в Северной Корее по обвинениям в различных преступлениях, в том числе против государства, были задержаны свыше 10 граждан США. Их судьба становилась предметом торга с Вашингтоном.

В марте прошлого года 21-летний Отто Уормбир, студент Университета Вирджинии, был осужден к 15 годам трудовых лагерей, за то что забрал из гостиницы в Пхеньяне пропагандистский плакат. В апреле 2016-го американский пастор Ким Дон Чхоль, который, так же как и его однофамилец профессор, прибыл в КНДР с гуманитарной миссией, получил 10-летний срок по обвинению в шпионаже.