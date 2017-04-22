Суббота, 22 апреля 2017

Крымская правозащитная группа идентифицировала преступника, который в сентябре прошлого года жестоко избил в аннексированном Севастополе украинского активиста Игоря Мовенко. Как говорится в публикации правозащитников, появившейся в субботу, это беркутовец Владимир Суходольский.

Суходольский – уроженец Севастополя. Он кандидат в мастера спорта по рукопашному бою и армейскому рукопашному бою, имеет черный пояс по контактному каратэ. Был членом Федерации боевого самбо Украины; в 2009 году принимал участие в показательных боях “Спецназ”. “В свободное от работы время отстаивает честь севастопольского общества “Динамо” на татами и борцовских коврах”, – отмечалось в июле 2014-го на сайте городского главка российской полиции.

Как указывают правозащитники, в уголовном праве нападение лица, владеющего такими боевыми техниками, приравнивается к вооруженному нападению.

В украинском спецназе “Беркут” Суходольский работал также с 2009-го. В 2014 году участвовал в подавлении киевского Евромайдана. “Именно так, как героя, в феврале этого года с последней командировки Владимира Суходольского и его сослуживцев встречали на площади имени Адмирала Нахимова не только близкие и дорогие им люди, но и весь Севастополь”, – писал сайт УМВД в июле 2014-го.

После аннексии Крыма Суходольский изменил присяге и устроился в российский ОМОН “Беркут”. Там он занимается боевой подготовкой силовиков.

Между тем жена беркутовца Галина Суходольская работает следователем в городском ОП “Гагаринский”. “Таким образом, вполне вероятно, что Суходольский и его супруга используют свое служебное положение, чтобы нападавший не понес ответственности”, – заключают правозащитники.

39-летний Мовенко после аннексии Крыма носит украинскую символику. На раму велосипеда он поместил герб Украины и эмблему полка Нацгвардии “Азов”, а на руку надевает сине-желтый браслет.

7 сентября 2016 года Суходольский, одетый в гражданское, в присутствии множества свидетелей средь бела дня напал на Мовенко у крупного торгового центра, придравшись к значкам на велосипеде активиста. Когда пострадавший упал на землю, беркутовец связал ему руки пластиковой стяжкой.

Патрульные полицейские не пытались задерживать преступника, который все время после их прибытия продолжал стоять рядом. При этом удостоверения полицейского он так и не продемонстрировал. Также патрульные не освободили руки Мовенко, который лежал на земле в крови.

Прибывшая скорая увезла пострадавшего в больницу; его сопровождала полиция. В числе травм, диагностированных у активиста, оказались открытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, перелом основания черепа, перелом челюсти, закрытый перелом костей носа, контузия глазного яблока. В октябре сообщалось, что Мовенко требуется операция для исправления носовой перегородки. Медики также рекомендовали ему пройти лечение у невролога и стоматолога.

Работающая в Киеве прокуратура Автономной Республики Крым возбудила дело о нападении на Мовенко. Дело квалифицировано по части 2 статьи 161 (нарушение равноправия граждан с применением насилия; от двух до пяти лет колонии) и части 1 статьи 296 УК Украины (хулиганство; до пяти лет ограничения свободы). Между тем СКР дела о нападении возбуждать не стал.

Вместо этого ЦПЭ сфабриковал протокол на самого Мовенко, вменив ему часть 1 статьи 20.3 российского КоАП (публичное демонстрирование экстремистской символики) за эмблему “Азова” на велосипеде. 22 сентября судья подконтрольного России Гагаринского райсуда Севастополя Валентин Норец оштрафовал активиста на 2 тысячи рублей. 7 ноября судья Севастопольского горсуда Татьяна Артамонова оставила это решение в силе, отклонив апелляцию Мовенко.

16 декабря активист был задержан на работе оперативниками ФСБ. Через несколько часов силовики привезли его домой и провели там обыск. Жене, Валентине Мовенко, задержанный сообщил, что его побили и требовали признаться в экстремизме, угрожая в противном случае отправить в СИЗО.

Обыск проводился семью силовиками в присутствии двух понятых. Визитеры изъяли ноутбук, винчестеры стационарного компьютера, мобильник Мовенко, сим-карты и упаковку стартового пакета мобильного оператора. Также силовиков заинтересовали висящие в квартире флаги Украины.

По окончании обыска Мовенко увезли в горотдел ФСБ. Один из силовиков подтвердил жене активиста, что если тот не признает вину, то будет отправлен в СИЗО, а если признает, то его поместят под домашний арест или отпустят под подписку.

На другой день Мовенко освободили. Правозащитникам он сообщил, что так и не понял, открыто против него дело или нет. Активист рассказал, что его опрашивали и он дал определенные пояснения. Технику, изъятую по итогам обыска, ему не вернули.

7 апреля нынешнего года стало известно, что Мовенко предъявили обвинение по части 2 статьи 280 российского УК (публичные призывы к экстремизму через интернет), предусматривающей до пяти лет колонии. У активиста взяли подписку о невыезде.

Поводом к возбуждению дела стал комментарий, помещенный Мовенко летом 2016 года в ВК-группе “Крым – Україна” (на территории России и аннексированного Крыма заблокирована; доступна через анонимайзеры). Ни ссылка на запись, ни ее текст не приводились – указывалось лишь, что комментарий “выражал проукраинскую позицию” активиста.