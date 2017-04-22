Суббота, 22 апреля 2017

Член керченской банды Лаптева Андрей Лугин, в 2010 году осужденный к пожизненному сроку, с понедельника объявляет в симферопольском СИЗО-1 сухую голодовку в знак протеста против этапирования в колонию на территории России. Обращение Лугина опубликовал на своей ФБ-странице адвокат Эдем Семедляев.

“Мои украинские коллеги подали ряд заявлений по данному вопросу, но пока результатов нет”, – заметил юрист.

Отправка Лугина в Россию запланирована на 26 апреля.

Обращение 45-летнего осужденного адресовано президенту Украины Петру Порошенко, главам МИДа и Минюста Павлу Климкину и Павлу Петренко, омбудсмену Валерии Лутковской, а также посольству Украины в Москве и международным правозащитным организациям. Лугин сообщает, что ему навязывают российское гражданство и игнорируют заявленное им требование перевода на континентальную Украину.

В документе приведен и текст заявления о голодовке, направленный зэком через спецчасть СИЗО на имя Владимира Путина, а также российских прокурора Крыма, начальника главка ФСИН и регионального омбудсмена.

“Прошу вас не оставить без помощи своего гражданина, который, несмотря на приговор, остается верен своему государству – в отличие от предателей судей, осудивших меня!” – заключает свое обращение осужденный.

Как ранее передавало QHA со ссылкой на адвоката Романа Мартыновского, эксперта Регионального центра прав человека и Украинской Хельсинкской группы, в мае прошлого года Лугина, который содержался в симферопольском СИЗО уже 11 лет, перевели в мордовскую колонию (очевидно, имелась в виду ИК-1 особого режима в поселке Сосновке Зубово-Полянского района, где имеется участок для пожизненно осужденных). Когда и по какой причине заключенного вернули в Крым, в СМИ, насколько известно, не сообщалось.

Адвокат также сообщал, что у Лугина серьезные проблемы со здоровьем – он инвалид II группы.

“Крым.Реалии”, ссылаясь на Ирину Лугину, жену осужденного, сообщали, что он болен рассеянным склерозом, из-за чего слепнет на один глаз и страдает отеками ног, однако медицинская помощь ему в Мордовии не оказывается. “Четыре месяца мы не можем ничего добиться, чтобы ему оказали хоть какую-то помощь. Медицинские препараты, которые мы высылаем, ему не выдают, – рассказывала Лугина. – Он обращался к уполномоченной по правам человека России Москальковой, уполномоченной по правам человека Украины Лутковской, Минюст и посольство Украины, но пока никаких ответов нет”.

17 марта Россия передала Украине 12 заключенных, содержавшихся в колониях аннексированного Крыма. Лутковская добивалась перевода украинских граждан на континент почти два года, однако в Москве решение вопроса под разными предлогами откладывали; список же осужденных, подлежащих переводу, несколько раз сокращался.

Как сообщал в прошлом году адвокат Мартыновский, из крымских колоний в Россию перемещено, по неподтвержденным данным, около 7 тысяч заключенных, достоверно же известно о переводе 2200 человек. В ряде случаев причиной перевода становился отказ осужденных принимать российское гражданство, отмечал правозащитник.

8 сентября 2016 года в адыгейской ИК-1 строгого режима умер больной туберкулезом и гепатитом гражданин Украины Валерий Керимов, которого перевели из Крыма. Причиной стало неоказание медицинской помощи. Керимов был задержан уже после аннексии полуострова. За 21 месяц, проведенный сначала в симферопольском СИЗО, а затем в колонии, он неоднократно обращался ко фсиновцам с просьбой о лечении, но эти просьбы неизменно игнорировались.