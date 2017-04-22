Суббота, 22 апреля 2017

Российский мировой судья в аннексированном Судаке приговорил трех местных жителей, обвиненных в сносе памятника Ленину в городском саду, к году ограничения свободы каждого. Об этом в пятницу сообщил коллаборационистский сайт 3652.Ru. Согласно приговору осужденным запрещено покидать город без специального разрешения.

Кто рассматривал дело, в публикации не уточняется. Можно предположить, что это судья 85-го участка Анатолий Перекрёстов. Как отмечается на сайте подконтрольного России Судакского горсуда, всего в городе после аннексии было образовано два участка мировых судей, и на участок № 86 мировой судья пока не назначен, а дела, подсудные ему, рассматриваются городским судом.

Имена осужденных по-прежнему не раскрываются; как сообщалось ранее, это граждане в возрасте от 19 до 27 лет. Всех троих объявили виновными по части 2 статьи 214 российского УК (вандализм, совершенный группой лиц), предусматривающей до трех лет колонии.

После задержания фигурантов в полиции заявляли, что они дают признательные показания. Были ли эти показания подтверждены обвиняемыми в суде, в пятничной публикации не уточнялось. Силовики заявляли, что памятник снесли из хулиганских побуждений. 3652.Ru утверждает, что фигуранты были пьяны.

Монумент в горсаду был одним из двух памятников Ленину, сохранявшихся в Судаке после распада СССР. Второй установлен на территории школы № 2. Памятник снесли с постамента в ночь на 21 октября 2016 года. Гипсовая статуя разбилась.

О задержании подозреваемых российское МВД региона объявило 25 ноября.

Подконтрольный России мэр города Владимир Серов пообещал, что памятник восстановят. Новую статую взамен снесенной поставили 31 марта 2017-го. Как передавал Sudak.me, торжественное открытие монумента состоялось в субботу, в день рождения Ленина.

Насколько известно, инцидент в Судаке был первым сносом памятника Ленину на аннексированном полуострове. В 2014 году подготовку взрыва у памятника Ленину в Симферополе инкриминировали фигурантам дела “крымских террористов” Олегу Сенцову, Геннадию Афанасьеву и Алексею Чирнию, однако это обвинение было явно сфальсифицированным.

Между тем согласно украинскому закону о декоммунизации все памятники Ленину в стране подлежат сносу. Последняя статуя на территориях, контролируемых законными властями, была демонтирована в конце октября 2016-го, в те же дни, когда прошла и акция в Судаке.