Суббота, 22 апреля 2017

Во второй тур президентских выборов во Франции вышли основатель центристского движения “Вперед!”, экс-министр экономики Эммануэль Макрон и лидер ультраправого Национального фронта Марин Ле Пен. Об этом сообщает BFM TV со ссылкой на предварительную оценку результатов первого тура, проведенную институтом Elabe. Макрон лидирует – он набрал в первом туре 23,7 процента голосов; за Ле Пен проголосовали 22 процента избирателей.

Третье и четвертое места поделили бывший премьер-министр Франсуа Фийон, выдвинутый консервативной партией “Республиканцы”, и ультралевый лидер “Непокорной Франции” Жан-Люк Меланшон. Оба набрали по 19,5 процента.

Фийон призвал своих сторонников голосовать во втором туре за Макрона.

Кандидат от Социалистической партии Бенуа Амон, занявший пятое место с 6,5 процента голосов, также призвал голосовать за Макрона. Как пояснил политик, есть разница “между политическим противником и врагом республики”.

Макрон – единственный из фаворитов первого тура, который в ходе предвыборной кампании обещал проявить твердость в отношении Москвы – в частности, в украинском и сирийском вопросах. Трое его основных соперников выступали за сближение с путинской Россией. Ле Пен, получавшая кредиты от российских банков, настаивает на признании аннексии Крыма и снятии санкций; за месяц до выборов она встречалась с Владимиром Путиным. Фийон и Меланшон также резко критикуют антироссийские санкции.

Против Ле Пен во Франции открыто два уголовных дела. Поводом к открытию первого послужила публикация политиком в своем твиттере фотографий казней, проводимых боевиками “Исламского государства”; по второму ее подозревают в фиктивном трудоустройстве. 2 марта Европарламент лишил Ле Пен депутатского иммунитета для расследования дела о фотографиях. На прошлой неделе стало известно, что готовится запрос о снятии с политика неприкосновенности для следствия по второму делу. Ле Пен подозревают в том, что она наняла нескольких членов своей партии помощниками в Европарламенте, тогда как на самом деле они работали в штабе Национального фронта. Как предполагается, она растратила около 300 тысяч евро.

Против Фийона 25 февраля было открыто дело о незаконных выплатах жене. 14 марта политику предъявили обвинение в растрате и злоупотреблениях. В конце прошлого месяца стало известно, что в 2015 году Фийон получил 50 тысяч долларов за организацию встречи ливанского миллиардера Фуада Махзуми с Путиным.