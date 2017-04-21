Пятница, 21 апреля 2017

В городе Гюмри на севере Армении был найден мертвым с колото-резаными ранениями в области шеи военнослужащий 102-й российской военной базы. Об этом сообщает ТАСС.

В Минобороны подтвердили гибель контрактника. “22 апреля около 17:00 местного времени (16:00 мск) недалеко от расположения воинской части гражданским лицом было совершено покушение на жизнь военнослужащего по контракту российской военной базы в Армении. В результате нанесенной ножевой раны военнослужащий скончался на месте. Совершивший нападение на российского военнослужащего задержан полицией города Гюмри, – говорится в сообщении пресс-службы Южного военного округа. – По предварительным данным, убийство совершено на бытовой почве”.

В пресс-службе отметили, что командование штаба военного округа совместно с местными правоохранительными органами проводит расследование.

В Генпрокуратуре Армении сообщили, что погибший – 21-летний Дмитрий Ялпаев. Его тело было обнаружено возле магазина “Арго” на Курской площади Гюмри.

Задержанный полицией Армении по подозрению в убийстве военнослужащего 20-летний мужчина страдает психическими заболеваниями, сообщил источник в правоохранительных органах. “Задержанный ранее отмечался неадекватным поведением. Он проходил по ряду уголовных дел, в отношении него составлялись материалы”, – сказал источник. По его словам, около двух месяцев тому назад задержанный был демобилизован из армии “из-за психических проблем со здоровьем и был признан негодным для прохождения дальнейшей службы”. В отношении подозреваемого назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

Российская военная база дислоцируется в Армении согласно межгосударственному договору между Москвой и Ереваном, заключенному в 1995 году. В 2010 году в документ внесены изменения, в соответствии с которыми срок пребывания соединения с первоначальных 25 лет продлен до 49 лет, то есть до 2044 года.

В январе 2015 года дезертировавший с базы российский солдат-срочник Валерий Пермяков пришел в дом не знакомой ему семьи Аветисян и расстрелял из автомата Калашникова пятерых взрослых в возрасте от 24 до 55 лет, а двум детям – двухлетней Асмик и полугодовалому Сереже – нанес удары штык-ножом. Все потерпевшие погибли на месте, кроме полугодовалого младенца. Его прооперировали, однако 19 января Сережа скончался в больнице.

В ночь на 13 января российские пограничники задержали Пермякова при попытке перейти армяно-турецкую границу. Армянская сторона, в том числе под давлением массовых протестов местных жителей, требовала выдачи Пермякова и суда над ним по собственным законам. Россия отказалась выдать подозреваемого, сославшись на свою Конституцию.

Тем не менее 26 июня 2015 года, после начала в Армении протестов против повышения тарифов на электроэнергию, президент страны Серж Саргсян встретился с министром транспорта России, сопредседателем армяно-российской межправительственной комиссии Максимом Соколовым и договорился, что материалы об убийстве, которое совершил Пермяков, передадут в ведение армянской стороны. Передача материалов состоялась 18 июля.

При этом материалы о дезертирстве и хищении оружия были выделены из дела в отдельное производством и рассматривались российским 5-м гарнизонным военным судом (Ереван). 12 августа 2015 года этот суд в ходе выездного заседания на 102-й базе приговорил Пермякова к 10 годам строгого режима по статьям 338 (дезертирство с оружием), 226 (хищение оружия и боеприпасов) и 222 УК России (незаконный оборот оружия и боеприпасов).

23 августа 2016 года суд Ширакской области Армении в ходе выездного заседания на 102-й российской военной базе приговорил Пермякова к пожизненному заключению. Подсудимый был признан виновным по пунктам 1, 5, 8 части 2 статьи 104 (убийство двух или более лиц, совершенное с особой жестокостью из корыстных побуждений), пунктам 3, 4 части 2 статьи 175 (разбой с незаконным проникновением в жилище и применением оружия) и части 2 статьи 34 – статье 329 УК Армении (попытка незаконного пересечения государственной границы).