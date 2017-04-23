Воскресенье, 23 апреля 2017

На сегодняшний день одним из самых надежных способов узнать, врет человек или говорит правду, является проведение теста на полиграфе, также известном под названием детектор лжи. Анализируя целый ряд признаков, беспристрастная машина выдает ответ, достоверность которого является почти стопроцентной. Сравнивая регистрируемые в процессе проведения проверки данные, полиграф сопоставляет их и приводит к единому целому, представляя в итоге общую картину, пригодную для легкой расшифровки специально обученным профессионалом с последующим объяснением результатов клиенту.

Официальная статистика гласит – в правильности получаемых на детекторе лжи данных можно не сомневаться, ведь по результатам многочисленных испытаний, их достоверность достигает 98%, существенно превосходя уровень получения правдивой информации другими распространенными методами. Именно поэтому проверка на полиграфе становится все более востребованной в современном мире, например, ее все чаще используют во время приема соискателей на престижную, хорошо оплачиваемую работу. При этом современная методика тестирования мгновенно выявляет любые попытки обмана устройства испытуемым, поскольку учитывает так много факторов, что контролировать все из них проверяемый на ложь человек попросту не в состоянии.

Проверка на полиграфе занимает около часа времени. Детектор лжи представляет собой оснащенный блоком сенсоров и датчиков компьютер, в режиме реального времени регистрирующий изменения естественных физиологических процессов человека, непременно происходящие во время проведения опроса. Принимая получаемый аналоговый сигнал, устройство преобразует его в цифровой код, который анализируется программным обеспечением машины. Учитывается целый ряд параметров – сердечная активность, дыхание, артериальное давление, сопротивление кожи действию электрического тока, наполняемость сосудов кровью. Во время опроса перечисленные и многие другие процессы тщательно фиксируются, а компьютер, анализируя их изменения, выдает информацию о том, лжет испытуемый или говорит правду.

Проверку на полиграфе проводят только с согласия тестируемого, подробно проинструктировав его касательного особенностей предстоящего испытания. Помимо перечисленных данных, детектор лжи может анализировать информацию с датчиков двигательной активности, улавливающих даже малейшую дрожь, а также определять шумовые помехи в тембре голоса. Проводить такую проверку можно с любым человеком, поскольку процедура является абсолютно безопасной для здоровья и не способна нанести вред человеку. Вместе с тем, она позволяет с высокой точностью выявить неизвестные факты, поэтому является эффективным способом проверить, врет испытуемый или нет.