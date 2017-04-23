Воскресенье, 23 апреля 2017

Официальный курс устанавливается Центробанком России. Законодательством не предусмотрено обязательное соблюдение курса и купля / продажа может формироваться в произвольном порядке. Официальный курс устанавливается каждый день, и вступают в силу на следующий. Действие установленного курса продолжается до объявления нового. Можно узнать актуальные курсы валют здесь, не заходя на официальный сайт Центробанка.

Курс валюты, в зависимости от положения на рынке, может быть фиксированным или плавающим. В первом случае пункты обмена валют обязаны придерживаться официального курса. Допустима погрешность до какого-то процента, на это значение нельзя превышать. Плавающий курс устанавливается в чрезвычайной ситуации, в основном, когда банковская система терпит крах или страна переживает кризис. При плавающем курсе национальная валюта устанавливается в частном порядке. Это помогает определить реальную стоимость национальной валюты по отношению к зарубежной.

Покупать / продавать валюту строго рекомендуется в официальных пунктах, так как черный рынок находится под запретом и любые операции, связанные с ним могут привести к уголовному наказанию.

Если изучить график соотношения национальной валюты к иностранной, то можно заметить, что в разные годы устанавливалось определенное значение, соответствующее экономическому положению в стране.

Курс рубля устанавливается относительно всех остальных иностранных валют. Основное назначение установления курса заключается в формировании правильных ориентиров для учета. Товар за рубежом покупается и продается за определенную сумму, без постоянного обновления курса появится нестабильная ситуация на рынке.

Валюта и деньги – это два синонимичных понятия. На перепадах курсов валют некоторые особо предприимчивые люди способны даже зарабатывать деньги. Но это весьма рисковый способ заработка, поэтому придерживаются его только самые смелые и просвещенные люди.

Российский рубль – это единственный законный платежный знак, разрешенный на территории РФ. Следует также упомянуть, что платежи могут быть наличными или безналичными.

Слежение за официальным курсом валют поможет научиться ориентироваться в экономике. Данную статистику необходимо собирать консультантам и брокерам, которые смогут предвидеть обвал или рост национальной валюты.